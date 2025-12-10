НАБУ перевіряє походження коштів на застави за фігурантів операції «Мідас»

За словами Кривоноса (по центру), Фінмоніторинг поки немає інформації про походження грошей

В Україні на законодавчому рівні заборонено внесення застави з коштів, здобутих злочинним шляхом

Національне антикорупційне бюро 13 листопада скерувало перший запит щодо походження коштів на одну із заставу у рамках кримінального провадження по операції «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника НАБУ Семена Кривоноса на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Кривонос повідомив, що НАБУ скерувало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу щодо походження та законності цих коштів у період із 13 по 28 листопада. Він вказав на те, що законодавство забороняє внесення застави з коштів, здобутих злочинним шляхом.

«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичних особах, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено повною мірою, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена... в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.

Очільник НАБУ додав, що походження коштів досі досліджується. Він наголосив, що бюро мало підстави для направлення запитів щодо такого дослідження. Він не став розголошувати всю інформацію щодо відповідей, але вказав на важливість встановлення, чи кошти не були здобуті в ході злочинної діяльності, зокрема, «бекофісу», який фігурує в справі, або пов’язаних із ним людей.

«Нам же цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – «Главком») вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – сказав він.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

До слова, Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди та впливу на співробітників ДБР з боку злочинної організації, яку викрило НАБУ під час операції «Мідас». За інформацією правоохоронців, наразі підтверджено факт перебування членів злочинної організації (за версією НАБУ, її очолював бізнесмен Тимур Міндіч) в адміністративній будівлі ДБР (імовірно, саме йдеться про приміщення поблизу столичного залізничного вокзалу). Слідство також зазначило, що вирахувало свого працівника ДБР, який зустрічався з фігурантами плівок НАБУ.