Шевченко розповів про перерозподіл повноважень в Нацбанку

У Національному банку України відокремили методологічний блок

Глава Національного банку України Кирило Шевченко запевняє, що в НБУ відбувся перерозподіл, а не скорочення повноважень

Про це він заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Згідно з тими практиками, які, до речі, є погоджені з міжнародними партнерами, відбувся перерозподіл повноважень. І це зовсім не одне і те саме. Ми відокремили методологічний блок. Це абсолютно слушна практика. Не може бути, що в одному блоці опрацьовується методологія нагляду за банківськими або небанківськими фінансовими установами, а потім цей самий блок спостерігає за виконанням напрацьованих у себе методологій, і після цього застосовує заходи впливу. З точки зору всіх кращих практик, в центральному банку воно не може так працювати», – заявив Шевченко.

За його словами, методологія має бути відокремлена від тих, хто потім слідкує за виконанням цих методологічних рекомендацій.

Також очільник НБУ прокоментував певні зміни в кадровій політиці та перестановки в команді.

«З моменту мого приходу в Національний банк я розумів, що буду працювати, знаєте — я можу це порівняти з тим, коли ти стоїш на арені, і на тебе світять всі прожектори. Я розумів, що увага з боку міжнародних партнерів буде підвищена. І будь-яке звичайне або маленьке зрушення буде обговорюватись, і будуть шукати, що стоїть за цими рухами. Оце все і є те, про що ви говорите. Тому що зміни в команді Національного банку, які відбувались — всі ті люди, які прийшли, вони дуже відомі міжнародним партнерам. Абсолютно відомі», – резюмував Шевченко.

Нагадаємо, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

Як відомо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

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