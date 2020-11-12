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    Економіка та фінанси

    Шевченко розповів про перерозподіл повноважень в Нацбанку

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    Глава Національного банку України Кирило Шевченко - Шевченко розповів про перерозподіл повноважень в Нацбанку
    Глава Національного банку України Кирило Шевченко

    У Національному банку України відокремили методологічний блок

    Глава Національного банку України Кирило Шевченко запевняє, що в НБУ відбувся перерозподіл, а не скорочення повноважень

    Про це він заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

    «Згідно з тими практиками, які, до речі, є погоджені з міжнародними партнерами, відбувся перерозподіл повноважень. І це зовсім не одне і те саме. Ми відокремили методологічний блок. Це абсолютно слушна практика. Не може бути, що в одному блоці опрацьовується методологія нагляду за банківськими або небанківськими фінансовими установами, а потім цей самий блок спостерігає за виконанням напрацьованих у себе методологій, і після цього застосовує заходи впливу. З точки зору всіх кращих практик, в центральному банку воно не може так працювати», – заявив Шевченко.

    За його словами, методологія має бути відокремлена від тих, хто потім слідкує за виконанням цих методологічних рекомендацій.

    Також очільник НБУ прокоментував певні зміни в кадровій політиці та перестановки в команді.

    «З моменту мого приходу в Національний банк я розумів, що буду працювати, знаєте — я можу це порівняти з тим, коли ти стоїш на арені, і на тебе світять всі прожектори. Я розумів, що увага з боку міжнародних партнерів буде підвищена. І будь-яке звичайне або маленьке зрушення буде обговорюватись, і будуть шукати, що стоїть за цими рухами. Оце все і є те, про що ви говорите. Тому що зміни в команді Національного банку, які відбувались — всі ті люди, які прийшли, вони дуже відомі міжнародним партнерам. Абсолютно відомі», – резюмував Шевченко.

    Нагадаємо, голова Нацбанку сподівається, що місія МВФ відвідає Україну до кінця року.

    Як відомо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

    Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

    Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

    Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів

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    Теги: Національний банк економіка Україна фінанси Кирило Шевченко НБУ
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