Нацслужба здоров'я критикує «аврал» з призначенням голови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Нацслужбі здоров'я наголосили, що вважають ризикованим організований нашвидкоруч конкурс в державну структуру, яка розпоряджається великим бюджетом

2 червня заплановані 17 співбесід через Zoom, що починаються о 14:00 та закінчуються близько опівночі без допуску спостерігачів та журналістів - НСЗУ

Кандидатам на посаду голови Національної служби здоров'я України відмовили у законному узгодженні дати конкурсу. Про це повідомила заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, пише Укрінформ.

«Про конкурс на голову НСЗУ повідомили майже опівночі та відмовили у законному праві узгодити дату та час. На сьогодні, 2 червня, заплановані 17 пів годинних співбесід через Zoom, що починаються о 14:00 та закінчуються близько опівночі без допуску спостерігачів та журналістів», - зазначається в пресрелізі.

У Нацслужбі здоров'я зауважили, що РНБО та СБУ рекомендували не користуватися додатком Zoom державним органам.

Також в Нацслужбі здоров'я наголосили, що вважають ризикованим організований нашвидкоруч конкурс в державну структуру, яка розпоряджається великим бюджетом.

«Поспішне призначення керівника в структуру, яка відповідає за фінансування цілої галузі охорони здоров’я, може призвести до несвоєчасних виплат медичним закладам та аптекам; нездатності відреагувати на нові виклики, особливо під час епідемії; може стати фатальним для тих, хто потребує допомоги. Саме тому НСЗУ вимагала та вимагає прозорого конкурс на посаду голови НСЗУ - щоби кандидати пройшли повноцінний конкурс і могли довести свою компетентність та здатність очолювати організацію, яка розпоряджається 86 млрд гривень і відповідальна за медичне обслуговування 37 мільйонів громадян», - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що команда НСЗУ вирішила взяти участь у відборі, щоб показати високий рівень експертності і продемонструвати, що в НСЗУ працюють професіонали, які розуміють, як управляти системою охорони здоров'я, мають відповідний досвід.

«Рішення команди НСЗУ взяти участь у доборі спрямоване на те, щоб зберегти незалежність та ефективність нової інституції, відповідальної за реалізацію однієї з наймасштабніших структурних реформ в Україні, позитивні результати якої вже відчули і на успішне продовження якої розраховують мільйони пацієнтів і десятки тисяч лікарів», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що на посаду очільника Нацслужби здоров’я претендують 28 осіб.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

Однак 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ і мав сам визначити, кого туди поставити.

Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня, але його було продовжено до 27 травня.

Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії.

2 червня Степанов заявив, що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.