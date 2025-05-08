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Гетманцев пояснив, чому Податковій зарано довіряти банківську таємницю

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Гетманцев пояснив, чому Податковій зарано довіряти банківську таємницю
Гетманцев: рішення про відкриття доступу до банківської таємниці, на мій погляд, точно не на часі
колаж: glavcom.ua

Нардеп: «У цих умовах приймати чутливе рішення про відкриття доступу до банківської таємниці не на часі»

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт, який передбачає надання Податковій доступу до банківської таємниці, зараз не на часі. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами нардепа, Кабінет Міністрів аргументував необхідність ухвалення законопроєкту наявністю у Податкової технічних спроможностей для ведення відповідного реєстру, що не потребує додаткового фінансування.

Однак, як стверджує Гетманцев, наразі у Державної податкової служби (ДПС) немає необхідної технічної бази для ведення такого реєстру.

«Для цього потрібне сховище даних. На сховище даних розроблено тільки техвимоги у 2024 році, його вартість ніхто поки детально не прораховував. Мінімум, який мені відомий від експертів, – це €20 млн», – розповів Гетманцев.

«А по-друге, і це головне – зараз, як на мене, просто не найкращий момент цей механізм запускати», – заявив Гетманцев.

Нардеп нагадав про Національну стратегію доходів, яка передбачає поетапне реформування Податкової. Першим етапом є діджиталізація, поліпшення кадрового забезпечення з урахуванням принципу доброчесності та бездоганної репутації, підвищення якості роботи, подолання корупції тощо.

Гетманцев наголосив, що ключовою метою реформ є відновлення довіри до Податкової, яка наразі знаходиться на низькому рівні.

«Те, що довіри дуже мало, прямо визнав днями в інтерв’ю і нинішній очільник органу. У цих умовах приймати ну дуже чутливе для суспільства рішення про відкриття доступу до банківської таємниці, на мій погляд, точно не на часі», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, Данило Гетманцев відзначив позитивні результати роботи нової команди Державної податкової служби (ДПС), зокрема перевиконання державного бюджету в першому кварталі 2024 року. Водночас він висловив занепокоєння щодо негативних тенденцій на ринках алкоголю, тютюну та електроніки, які є особливо вразливими до «тінізації».

Також Гетманцев закликав громадян декларувати свої криптоактиви, пояснивши, що рано чи пізно фінансовий моніторинг виявить незадекларовані операції.

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Теги: банк Данило Гетманцев Державна податкова служба

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