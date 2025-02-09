Ми можемо зупинити Росію

В РФ більше нічого не залишилося зараз з козирів, крім старого, як світ, піхотного штурму

Вірю в те, що ми можемо зупинити наступ РФ на Донбасі.

Їх зброя – піхотний штурм.

Піхотний штурм.

В РФ більше нічого не залишилося зараз з козирів, крім старого, як світ, піхотного штурму.

Вони нездатні те, на що ми показали здатність на Курщині – вони не можуть організувати глибокий прорив і маневрену війну. У них немає переваги, котра нам загрожує, у дронах. Завдяки відсутності переваги у дронах і ребах у них немає переваги за рахунок бронетехніки. КАБи, загалом, болюча річ, але не настільки болюча вона для тих, хто знає, як треба.

Ми можемо створити підрозділи, котрі навіть в умовах нестачі людей зможуть зупинити піхотні штурми і уникнути КАБів. Такі підрозділи вже є, їх просто не вистачає, і у них не вистачає людей. Їх керівники кажуть – дайте нам більше здібних людей, і не потрібно буде тримати стільки піхоти попереду на стаціонарних позиціях.

Піхотний штурм. Це можливо в 21 сторіччі? Як довго це можливо у нашому сторіччі?

Допоки є піхотний штурм – є наступ. Допоки є наступ – є сенс війни. Допоки є війна – є сенс існування режиму. Допоки є режим – є сенс існування РФ.

Зупинимо російську піхоту під Покровськом – у них зникне сенс життя. Затріщать ті шви Росії, котрі раніше вона ховала.

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Так, у нас є проблеми. Але російський темп наступу сповільнюється. У РФ перемога можлива лише, коли продовжуватиметься наступ. Зупинка для них - це поразка.

І вона буде, повинна бути.