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Українці зможуть купувати вчетверо більше валюти: рішення НБУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українці зможуть купувати вчетверо більше валюти: рішення НБУ
Місячний ліміт на оплату товарів, робіт і послуг з гривневих рахунків за кордоном зросте зі 100 до 200 тисяч гривень
фото: glavcom.ua

Пишний: пакет лібералізації не створить ризиків для валютного ринку

Національний банк з 11 серпня суттєво розширює валютні ліміти для громадян, бізнесу та фінансового сектору – зокрема, ліміт на купівлю безготівкової валюти зросте вчетверо. Про це також повідомляє «Главком» із посиланням на голову НБУ Андрія Пишного у Facebook. 

Що зміниться для купівлі валюти й готівки

Місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти зросте з 50 до 200 тисяч гривень. У межах цієї суми українці зможуть також купувати банківські метали та цінні папери іноземних емітентів. Подвоюється і денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків – зі 100 до 200 тисяч гривень, він діятиме як в Україні, так і за кордоном.

Розрахунки за кордоном стануть простішими

Місячний ліміт на оплату товарів, робіт і послуг з гривневих рахунків за кордоном зросте зі 100 до 200 тисяч гривень – у цих межах можна буде оплачувати оренду житла, а також переказувати кошти безпосередньо з рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT. Аналогічну можливість переказів з рахунку на рахунок у межах 200 тисяч гривень на місяць запровадять і для валютних рахунків. Ліміт у 500 тисяч гривень на місяць, який раніше стосувався лише оплати проживання за кордоном валютною карткою, поширять також на оренду житла та рахункові платежі.

Пом'якшення для бізнесу та банків

Для юридичних осіб запровадять додатковий ліміт, до якого зараховуватимуть прямі благодійні внески компаній на користь військових частин ЗСУ та Нацгвардії. Компанії також зможуть передавати свій інвестиційний та додатковий ліміти іншим юрособам у межах однієї бізнес-групи.

Серед пом'якшень для фінансового сектору – можливість МТСБУ купувати валюту для виконання зобов'язань за міжнародними договорами автострахування «Зелена картка». Банкам дозволять поступово враховувати у розрахунку валютної позиції частину резервів під активні операції, яка наразі туди не включається, а також повертати нерезидентам залучені кошти як інструменти капіталу, якщо НБУ відмовив у їх включенні до капіталу банку.

Чому НБУ пішов на такий крок

У Нацбанку пояснюють, що поступово знімають обмеження там, де це вже дозволяє макрофінансова ситуація. За даними регулятора, ефект від лібералізації вже врахований у новому макропрогнозі – міжнародні резерви України, за очікуваннями, зростуть до 70 млрд доларів у 2026 році, тож пакет не повинен створити ризиків для валютного ринку.

До слова, у серпні 2025 року регулятор також лібералізував низку обмежень для бізнесу, зокрема дозволив виведення дивідендів за кордон у межах інвестиційного ліміту.

Нагадаємо, з 4 вересня 2026 року НБУ введе в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн – за словами Пишного, це рішення пов'язане зі зростанням обсягу готівки в обігу та підвищенням цін і зарплат за час війни.

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Теги: українці за кордоном гривня ліміт обмеження українці бізнес валюта Національний банк

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