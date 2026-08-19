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Росія заговорила про відновлення переговорів у Туреччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія заговорила про відновлення переговорів у Туреччині
Тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ, 24 січня 2026 року
фото: Special Envoy Steve Witkoff

Мединський не став розкривати, чи готується новий раунд зустрічей з Україною, та обмежився словами «час покаже»

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський прокоментував можливість відновлення переговорного процесу між Україною та Росією у Туреччині. Представник Кремля не дав однозначної відповіді щодо перспектив проведення нової зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Журналіст Олександр Юнашев запитав Мединського про можливість відновлення переговорів щодо України на території Туреччини. «Час покаже», – відповів помічник Путіна.

Після цього журналіст уточнив: «А довго буде показувати?». «У Росії треба взагалі жити довго, як казав фельдмаршал Мініх», – відповів Мединський.

На ремарку журналіста «і щасливо» представник Кремля додав: «Так, його доля це довела».

Водночас Мединський не повідомив, чи ведеться підготовка до нового раунду переговорів між Україною та Росією. Він також не назвав можливих термінів або формату наступної зустрічі.

Нагадаємо, що Росія відкинула можливість замороження війни проти України по нинішній лінії бойового зіткнення. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Ушакова запитали про пропозиції закордонних країн щодо замороження російсько-української війни по лінії зіткнення. «Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це», – заявив Ушаков.

Таким чином, у Кремлі виключили можливість зупинки бойових дій із фіксацією нинішньої лінії фронту. Інших подробиць щодо позиції Москви або можливих альтернатив цьому сценарію Ушаков не навів.

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Теги: росія Україна переговори Туреччина

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