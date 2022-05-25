Найбільша нафтова компанія Норвегії відмовилась від співпраці з РФ

Рішення щодо виходу було прийнято через санкційну політику Норвегії та ЄС проти Росії

Equinor передала «Роснєфті» свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах

Найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor розриває усі спільні проєкти з Росією. Підприємство працювало з країною-окупантом більше 30 років. Про це повідомляє пресслужба Equinor.

Починаючи з 1996 року, енергетична компанія брала участь у розробці Харягінського нафтового родовища в Ненецькому автономному окрузі. Також вона мала низку проєктів з «Роснєфтью».

«Тепер Equinor передала «Роснєфті» свою частку в чотирьох російських спільних підприємствах і звільнилась від усіх майбутніх зобов’язань. Також підписано угоду про вихід з Харягінського проєкту», - пише пресслужба компанії.

Рішення щодо виходу було прийнято через санкційну політику Норвегії та ЄС проти Росії.

До слова, нафтогігант Shell закрив угоду з російським «Лукойлом» щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.