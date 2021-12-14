Зеленський пояснив, що означатиме для України запуск «Північного потоку-2»

Зеленський впевнений, що наслідки від запуску «Північного потоку-2» для безпеки регіону будуть надзвичайно важкими

На думку президента, це призведе до дестабілізації ситуації в усьому Східноєвропейському регіоні

На думку президента України Володимира Зеленського, навіть можливість того, що «Північний потік-2» може бути введений в експлуатацію, є дестабілізуючим фактором не лише для України, а і для усього регіону. Таку думку голова держави висловив в інтерв’ю La Repubblica, текст якого опубліковано на сайті президента.

«Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться», – вважає президент України.

Нагадаємо, нещодавно посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради заявив, що Росія втратить «Північний потік-2» у разі вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Однак, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2».

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