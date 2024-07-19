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Трамп каже, що може зупинити війну в Україні телефонним дзвінком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп каже, що може зупинити війну в Україні телефонним дзвінком
Кандидат у президенти США пообіцяв закінчити кожну міжнародну кризу, яку «створила нинішня адміністрація»
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, завдяки перемозі на виборах у листопаді «роки війни, хаосу та слабкості закінчаться»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Про це він заявив на національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі.

У фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні та інші конфлікти, які виникли останнім часом.

За словами кандидата в президенти США, завдяки перемозі на виборах у листопаді «роки війни, хаосу та слабкості закінчаться». Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу, і він зупинить усі війни телефонним дзвінком.

«Я зупиню ці війни лише телефонним дзвінком. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком», – заявив Трамп.

Також у ході свого виступу він сказав, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ забрала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не забрала. Його боялися як РФ, так і Китай.

«Я закінчу кожну міжнародну кризу, яку створила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну між Росією та Україною», – сказав Трамп під час свого виступу.

Натомість CNN зазначає, що колишній президент США помилково стверджує, що за його правління «світ був миром». Видання пише, що коли Трамп залишив свою посаду на початку 2021 року, були десятки невирішених воєн і збройних конфліктів. Зокрема:

  • війська США, як і раніше, були розгорнуті в бойових місіях в Афганістані та Іраку;
  • продовжувалися громадянські війни в Сирії, Ємені та Сомалі, як і війна в регіоні Тиграй в Ефіопії;
  • ізраїльсько-палестинський конфлікт також продовжувався, як і конфлікти між Ізраїлем та Хезболлою в Лівані, між Ізраїлем та Сирією та між Ізраїлем та Іраном;
  • ісламістські повстанці продовжували боротьбу у регіоні Сахеля в Африці;
  • спостерігалося велике насильство у затяжних нарковійнах у Мексиці;
  • продовжувалися бої на Донбасі в Україні.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

Як повідомлялося, у Мілуокі 15 липня розпочав роботу з'їзд Республіканської партії. У перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса – кандидатом у віцепрезиденти.

Раніше Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. 

«Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс під час виступу на національному з'їзді республіканців у Мілуокі в штаті Вісконсин.

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Теги: вибори у США Дональд Трамп війна

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