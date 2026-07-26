НКРЕКП варто відкласти повернення штрафів за невиконання диспетчерських команд в умовах воєнного стану – Центру Разумкова

Штрафи за невиконання диспетчерських команд під час воєнного стану потребують доопрацювання – Омельченко

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг має намір повернути штрафи за невиконання енергопідприємствами команд щодо швидкої зміни обсягів видачі електроенергії для балансування системи. Про це повідомив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

«Регулятор планує повернути штрафи за невиконання команд на зменшення навантаження та надання допоміжних послуг», – сказав Омельченко, зазначаючи, що ініціатива буде розглядатися у вівторок, 28 липня.

Як заявив Володимир Омельченко, дана ініціатива потребує проведення конструкцій з учасниками ринку для доопрацювання, оскільки в чинній редакції має ряд недоліків.

«Ініціатива повернення штрафів у запропонованому вигляді може нашкодити енергетиці», – вважає Омельченко.

На його думку, в умовах постійних обстрілів підприємств та мережевої інфраструктури неможливе гарантоване виконання команд диспетчера з причин, незалежних від учасників ринку.

Також він вважає, що це погіршиться інвестиційний клімат. «Штрафи створять збитки для підприємств, збудованих під час війни (зокрема за результатами аукціонів «Укренерго»). Зміна правил гри без попередження шкодить довірі інвесторів», – додав експерт.

Він зазначив, що дійсно на ринку можливі зловживання, на які потрібно реагувати. Проте дієвішим рішенням були б перевірки таких випадків із подальшим позбавленням порушників сертифікатів відповідності, а не автоматичні штрафи для всіх.

«Доцільно відкласти розгляд проєкту змін до Постанови №332 та провести консультації з ринком і експертами. Це дозволить знайти ефективний баланс: зупинити зловживання, але не нашкодити роботі енергопідприємств», – зазначив Омельченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими. На реалізацію комплексних планів уже спрямували 67,8 млрд грн із державного бюджету та передбачили 9,6 млрд грн із місцевих бюджетів.