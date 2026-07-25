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Голова Асоціації портів розповів, як ускладнилася логістика після «закриття» Чорного моря

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Голова Асоціації портів розповів, як ускладнилася логістика після «закриття» Чорного моря
Прикордонний термінал на заході України «Мостиська Драй Порт» встановлює рекорди з відвантаження продукції. Але повноцінно замінити морські маршрути «сухопутні» потужності не можуть
фото: kurkul.com

Дмитро Барінов: «В обробці портів десь 90% складає експорт, а 10% – імпорт»

Після переорієнтації логістичних маршрутів на західні кордони та дунайські порти вартість перевезень для українського бізнесу суттєво зросла. Якщо до повномасштабної війни доставка вантажу однією фурою коштувала близько €2 тис., то нині ця сума сягнула приблизно €3 тис. Водночас виробники не можуть повністю перекласти ці витрати на кінцевого споживача через обмеження світових цін на основні товари, такі як цукор, борошно та олія. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Асоціації портів України Дмитро Барінов.

За словами Дмитра Барінова, хоча найбільше уваги приділяють проблемам експорту через блокування роботи чорноморських портів, ускладнення відчутні й для імпорту.

«В обробці портів десь 90% складає експорт, а 10% – імпорт», – зазначив Барінов.

Він пояснив, що товари, які раніше безпосередньо доставлялися до українських портів, тепер нерідко розвантажують у румунській Констанці, після чого їх автомобільним транспортом доправляють до України. Це означає додаткові витрати на подовжений маршрут, перетин кордону, пальне та оплату праці водіїв.

За словами голови Асоціації портів, така схема є значно дорожчою, ніж традиційне перевезення з українського морського порту залізницею.

Дмитро Барінов також підтвердив, що румунська сторона справді ретельніше перевіряє документи, технічний стан суден і склад вантажів, однак наразі це не спричиняє критичних затримок.

Натомість більшою проблемою, на його думку, можуть стати перевірки вантажівок на прикордонних пунктах пропуску. Він нагадав, що раніше контроль на напрямку Паланки було спрощено, завдяки чому вантажний транспорт проходив транзитом без затримок. Зараз такі перевірки відновили, і зі збільшенням обсягів перевезень це може суттєво ускладнити логістику.

«Коли туди через цей пункт будуть їхати десятки-сотні тисяч тонн вантажу – це вже буде критично. Сподіваємося, що все-таки спрощений режим для вантажівок буде повернуто», – наголосив Дмитро Барінов.

До слова, Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.

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Теги: експорт імпорт Україна транспорт порт Дунай пальне перевезення обмеження

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