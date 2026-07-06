Російська атака забрала життя двох працівниць «Укренерго»

Внаслідок масованого обстрілу загинули Інна Кучер, Катерина Антюфєєва та чоловік однієї з них

Унаслідок масованої російської атаки загинули дві працівниці НЕК «Укренерго» – Інна Кучер та Катерина Антюфєєва. Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Главком».

Обидві працювали у відділі підтримки здоров'я та добробуту працівників. Інна Кучер очолювала підрозділ, а Катерина Антюфєєва була менеджеркою зі страхування. Щодня вони допомагали колегам із медичними, юридичними та психологічними питаннями.

«У те, що сталось, досі складно повірити. І ми до останнього сподівались, що це якась прикра помилка. Але дива не трапилось. Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні на ранок дівчата з Відділу підтримки здоров'я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли», – зазначив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

У компанії повідомили, що Інна та Катерина були близькими подругами й мешкали в одному будинку. Під час російського обстрілу також загинув чоловік Інни Кучер. У подружжя залишився син. «Світла пам'ять загиблим. Висловлюю щирі співчуття їхнім родинам і друзям», – додав Зайченко.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Одним із головних напрямків удару стали Київ і Київська область.

У столиці внаслідок обстрілу загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.