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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 2 липня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 2 липня 2026 року
Відключень світла 2 липня не буде
колаж: glavcom.ua

Енергетики порадували українців новиною

У четвер, 2 липня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

У компанії пояснили, що відсутність відключень стала можливою завдяки зниженню температури в сусідніх країнах і збільшенню імпорту електроенергії.

Нагадаємо, після шторму, який нещодавно прокотився столичним регіоном, ремонтні бригади досі ліквідовують наслідки негоди.  Без світла станом на обід 1 липня залишалися понад 30 тисяч родин. 

До слова, через складні погодні умови (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях. 

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 1 липня в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки відключення світла. 

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Теги: електроенергія Укренерго відключення світла

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