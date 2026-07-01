«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 2 липня 2026 року

Відключень світла 2 липня не буде

Енергетики порадували українців новиною

У четвер, 2 липня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

У компанії пояснили, що відсутність відключень стала можливою завдяки зниженню температури в сусідніх країнах і збільшенню імпорту електроенергії.

Нагадаємо, після шторму, який нещодавно прокотився столичним регіоном, ремонтні бригади досі ліквідовують наслідки негоди. Без світла станом на обід 1 липня залишалися понад 30 тисяч родин.

До слова, через складні погодні умови (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях.

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 1 липня в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки відключення світла.