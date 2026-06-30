«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми

У кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі

Через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Йдеться про Київську, Чернігівську, Житомирську, Волинську, Львівську, Черкаську, Тернопільську та Хмельницьку області. Зазначається, що у кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

«Укренерго» нагадало, що сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла.

«Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00. Споживайте електроенергію максимально ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 23:00», – наголосила компанія.

Нагадаємо, у Львові унаслідок ураження блискавкою була госпіталізована шестирічна дівчинка. За даними міського голови, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

Також у селі Озеро на Волині 29 червня блискавка влучила поблизу водойми. Унаслідок цього постраждали семеро людей, з них четверо дітей.