Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми
Наслідки негоди у Львові
фото: Андрій Садовий/Telegram

У кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі

Через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Йдеться про Київську, Чернігівську, Житомирську, Волинську, Львівську, Черкаську, Тернопільську та Хмельницьку області. Зазначається, що у кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

«Укренерго» нагадало, що сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла.

«Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі. Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00. Споживайте електроенергію максимально ощадливо у вечірні години – з 16:00 до 23:00», – наголосила компанія.

Нагадаємо, у Львові унаслідок ураження блискавкою була госпіталізована шестирічна дівчинка. За даними міського голови, зараз дитина перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

Крім того, шквальний вітер повалив 30 дерев у Львові. За словами Садового, найбільше постраждав Галицький район, де впало дев’ять дерев. У Шевченківському районі повалено сім дерев, пошкоджено будівлю районної адміністрації, а також сім автомобілів.

Також у селі Озеро на Волині 29 червня блискавка влучила поблизу водойми. Унаслідок цього постраждали семеро людей, з них четверо дітей.

Теги: енергетика негода Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нестача фінансування сьогодні означає нові борги перед зеленою енергетикою завтра – експерт
Нестача фінансування сьогодні означає нові борги перед зеленою енергетикою завтра – експерт
6 червня, 15:05
Наслідки атаки на Харківщину в ніч проти 2 червня
Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники
2 червня, 10:19
Запоріжжя потрапило під удар окупантів
Росія атакувала Запоріжжя: один із районів частково знеструмлено
7 червня, 06:34
Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже майже 230 атак на теплоелектростанції компанії
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений
12 червня, 21:44
Під час грози слід уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Зливи з грозами накриють Київ та область: оголошено жовтий рівень небезпеки
8 червня, 12:55
Недостатнє фінансування не скасовує витрат оператора, а лише трансформує їх у нові борги та дефіцит ресурсів, зазначає експерт
Недофінансування системного оператора загрожує стабільності енергосистеми – голова Асоціації сонячної енергетики
12 червня, 18:48

Події в Україні

Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
Росіяни атакували Запоріжжя: є поранені (фото)
«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми
«Укренерго» розкрило наслідки негоди для енергосистеми
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року
На Волині від удару блискавки постраждали люди, серед них є діти
На Волині від удару блискавки постраждали люди, серед них є діти
Втрати ворога станом на 30 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 30 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua