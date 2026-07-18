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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість будівництва та відбудови країни – «Укрцемент»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість будівництва та відбудови країни – «Укрцемент»
Вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року
фото: uz.gov.ua

Дорожчі перевезення підвищать ціни на цемент і збільшать вартість відбудови України – Качур

Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» позначиться на вартості цементу, щебеню, цегли та інших будівельних матеріалів, а отже – на ціні житла і державних проєктів відбудови. Про це заявив голова асоціації «Укрцемент» Павло Качур.

Будівельні матеріали мають відносно невисоку вартість, але велику вагу. Через це перевезення займає значну частку в їхній кінцевій ціні. На відміну від експортерів, виробники цементу та щебеню працюють переважно на внутрішньому ринку, тому можуть перекласти додаткові витрати на покупців.

«Погоджуючись на підвищення тарифів, ми хочемо бачити, куди підуть додаткові платежі бізнесу, і розуміти, як скоротиться час доставки продукції до споживача та оборотність порожніх вагонів», – каже голова асоціації «Укрцемент» Павло Качур.

На його думку, у результаті дорожчими можуть стати житлове будівництво, ремонти доріг, відновлення мостів та інших пошкоджених об’єктів. Виробники також очікують, що додаткові платежі мають супроводжуватися покращенням якості послуг «Укрзалізниці», зокрема швидшою доставкою та ефективнішим використанням вагонів.

Нагадаємо, вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року та ще на 15% – із 1 січня 2027 року.

 

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Теги: тарифи будівництво перевезення Укрзалізниця

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