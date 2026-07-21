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Чи повернуться відключення світла взимку? Прогноз «Укренерго»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чи повернуться відключення світла взимку? Прогноз «Укренерго»
Цієї зими для українці знову розгортатимуть пункти незламності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За оцінкою «Укренерго», найбільш критична ситуація може виникнути під час тривалих морозів від -10°C

Наступна зима може стати складною для української енергосистеми через наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Найбільший ризик виникне у разі тривалого зниження температури до -10°C і нижче. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Телеграф», який отримав відповідь від НЕК «Укренерго».

В енергокомпанії пояснили, що, попри відновлення частини генеруючих потужностей, вони залишаються вразливими до нових масованих ракетних і дронових атак Росії.

«Навіть незважаючи на відновлення частини генеруючих потужностей, вони залишаються вразливими до масованих російських ракетно-дронових атак, у тому числі із застосуванням балістичного озброєння», – зазначили в «Укренерго».

У компанії наголосили, що роботи з відновлення пошкоджених енергооб'єктів та будівництва розподіленої генерації тривають. Водночас нинішніх потужностей поки недостатньо, щоб повністю компенсувати втрати великих електростанцій.

За оцінкою «Укренерго», найбільш критична ситуація може виникнути під час тривалих морозів від -10°C. Якщо така температура триматиметься шість-вісім днів поспіль, будівлі поступово втрачатимуть тепло, а масове використання електрообігрівачів суттєво збільшить навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку шкіл, коледжів і університетів – кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури та підготовку до опалювального сезону 2026/2027. Школи отримали майже 500 млн грн на системи резервного живлення, акумулятори та сонячні станції. Заклади фахової передвищої освіти – 417 млн грн: із них 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, ще 200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону, щоб підвищити їхню енергонезалежність.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: путін Укренерго відключення відключення світла зима енергетика

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