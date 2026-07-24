«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично

«Енергоатом» реалізує електроенергію виключно через відкриті конкурентні електронні аукціони

Біржові аукціони з продажу електроенергії АТ «НАЕК «Енергоатом» відбулися у суворій відповідності до чинного законодавства та процедур, встановлених Регламентом проведення електронних аукціонів, без будь-яких маніпуляцій. Про це повідомили в компанії.

«АТ «НАЕК «Енергоатом» реалізує електроенергію виключно через відкриті конкурентні електронні аукціони, де всі учасники мають рівні умови, забезпечено анонімність, а результати торгів формуються на засадах вільного ціноутворення відповідно до вимог чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що укрупнення лотів під час торгів прямо передбачене чинними правилами та процедурами і є штатним елементом механізму проведення електронних аукціонів, визначеним Регламентом.

Ранжування пропозицій здійснює електронна торгова система в автоматичному режимі за ціновим критерієм. Рішення ухвалюється щодо пропозиції, визначеної системою як найкраща на відповідний момент, з урахуванням заявленого обсягу, кількості активних учасників та наявності альтернативного попиту.

У компанії наголошують, що трактування штатних механізмів біржової торгівлі як маніпулятивних вводить суспільство в оману, дискредитує прозорі ринкові процедури та підриває довіру до механізмів організованої торгівлі.

Енергоатом закликав авторів публікацій та учасників публічної дискусії спиратися на факти, норми Регламенту проведення електронних аукціонів і вимоги чинного законодавства.