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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Реформування міністерств: чому «прості» рішення не працюють

glavcom.ua
Міністерство – це набір функцій, тому мова має йти про ліквідацію чи об’єднання функцій
фото з відкритих джерел

Ліквідація чи об’єднання міністерств? Саме питання є неправильним

Ця тема постійно і активно розвивається з 2019 року. Більше того, у 2019 році і була зроблена така спроба, тоді «реформатори» об’єднали мінекономіки і агрополітики, і що «дуже логічно» енергетики та екології. А вже через пів року чомусь ці міністерства самі відродились. Жодних здобутків, окрім сотень витрачених годин на ліквідацію чи відновлення, від цього не було.

Справа у тому, що саме питання про ліквідацію чи об’єднання міністерств є неправильним. Міністерство – це набір функцій, тому мова має йти про ліквідацію чи об’єднання функцій. Ось, наприклад, Мінкульт має функцію представництва України на міжнародних культурних заходах і фестивалях. Відповідно, ми не маємо говорити – ліквідуємо Мінкульт, а маємо казати – ліквідуємо цю функцію. Ми хочемо, щоб Україну не представляли на цих платформах, або це робилось виключно приватними чи громадськими ресурсами? Ось від відповіді на це питання і залежить рішення.

Тому, якщо не думати функціями, а думати посадами і будівлями – всі Мінкульти, Мінспорти і інші сумнівні міністерства будуть постійно відроджуватись.

Але є ще один важливий момент, про який постійно говорить мій друг Пьотр Кульпа. Він наводить приклад польської моделі, яка, на мою думку, має дуже правильну логіку. У поляків не створюються чи ліквідовують міністерства з нуля. У них існують державні агентства, як і в нас, а коли якесь питання стає дуже важливим – цьому агентству дають статус міністерства, а якщо якесь менш важливе – забирають статус і залишають агентством.

Наприклад, у нас може виникнути потреба у міністерстві гендерної рівності, чи релігійної свободи. Може зникнути потреба у Мінкульті чи Мінагро. І польський підхід тут дуже логічний.

Я розумію, що цей текст складний. Значно легше сказати «всіх нах» і «до стінки». Але проблема в тому, що офіс простих рішень виявився не робочим. І всі прості рішення типу розігнати закінчуються тим, що бюрократії стає більше.

Ми дуже потребуємо змін, в якості державного управління. Особливо на фоні війни. Але не можна допускати, щоб непродумані «прості» рішення ще більше нас добили. Ситуація дуже складна.

Повірте...

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Теги: Кабмін реформа Мінкульт Мінекономіки українці Україна

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Віктор Андрусів

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