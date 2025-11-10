Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики
Нардеп Железняк хоче, щоб звільнили Германа Галущенка та Світлану Гринчук
фото з відкритих джерел

НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що подав в Раду постанову «про звільнення» міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа у Telegram.

«Подав в парламент заяву про звільнення Германа Галущенко з посади міністра юстиції (ну і де-факто міністра енергетики). За системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником Деркачем. Також мною подана постанова у Раду про звільнення з своєї посади де-юре Міністра енергетики Світлану Гринчук», – написав нардеп.

Однак на сайті Ради немає постанов про відставку Галущенка і Грищук.

Нагадаємо, 10 листопада у ексміністра енергетики Германа Галущенка проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомив Ярослав Железняк. За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Зокрема, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики фото 1

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Читайте також:

Теги: енергетика Ярослав Железняк Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячні панелі вже дають більше енергії, ніж вугілля
Сонце замінить вугілля: експерти прогнозують енергетичну революцію
24 жовтня, 18:45
Савченко підкреслила, що податкові стимули вже діють для енергоефективного обладнання
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Вчора, 14:20
Енергетики підключили критичну інфраструктуру до резервних ліній
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
22 жовтня, 08:42
Експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною
Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку – експерт
14 жовтня, 15:15
Вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині
Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми
10 жовтня, 15:11
Президент заслухав доповіді щодо відновлення в громадах після російськихс ударів
Енергетика та газова сфера. Зеленський провів Ставку
20 жовтня, 15:55
Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України
Естонія виділяє €150 тис. на підтримку енергосистеми України
27 жовтня, 22:57
Унаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
4 листопада, 09:13
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
Графіки відключення світла 5 листопада 2025 року діятимуть в окремих регіонах
4 листопада, 19:11

Політика

Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики
Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики
НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
НАБУ проводить обшук в міністра юстиції Галущенка
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
У Маріїнському палаці під час інтерв’ю Зеленського зникло світло
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua