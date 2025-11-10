Нардеп ініціює звільнення міністра юстиції та міністерки енергетики

НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що подав в Раду постанову «про звільнення» міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепа у Telegram.

«Подав в парламент заяву про звільнення Германа Галущенко з посади міністра юстиції (ну і де-факто міністра енергетики). За системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником Деркачем. Також мною подана постанова у Раду про звільнення з своєї посади де-юре Міністра енергетики Світлану Гринчук», – написав нардеп.

Однак на сайті Ради немає постанов про відставку Галущенка і Грищук.

Нагадаємо, 10 листопада у ексміністра енергетики Германа Галущенка проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомив Ярослав Железняк. За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Зокрема, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».