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Новий податок для сімей: нардепи зареєстрували законопроєкт

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Новий податок для сімей: нардепи зареєстрували законопроєкт
Звітуватиме за родину одна уповноважена особа, яка подаватиме єдину декларацію через Електронний кабінет
фото ілюстративне

Гетманцев та ще п'ятеро нардепів пропонують ставку ПДФО 5% для доходів домогосподарств

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15449, який пропонує запровадити для родин, що ведуть спільний побут, окреме поняття «домогосподарство» та добровільний пільговий режим оподаткування їхніх доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку документа на сайті Верховної Ради.

Що таке домогосподарство за задумом авторів

Документ зареєстрували 28 липня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і ще п'ятеро нардепів – Галина Третьякова, Євгенія Кравчук, Мар'яна Безугла, Олена Вінтоняк та Олександр Васюк.

Законопроєкт вводить у Податковий кодекс нове поняття – домогосподарство. Так пропонують називати добровільне об'єднання двох чи більше повнолітніх резидентів України, які мешкають за однією податковою адресою, ведуть спільне господарство та об'єднують доходи й витрати. Водночас одна людина зможе входити лише до одного такого об'єднання, а особи на повному державному утриманні – не зможуть бути його членами. У кожному домогосподарстві визначатимуть уповноважену особу, яка вестиме всі справи з податковою.

Як родини зможуть працювати без ФОП

Ключова новація – можливість надавати послуги, виконувати роботи чи продавати власну продукцію, не реєструючи фізичну особу-підприємця.

Скористатися такою можливістю можна буде лише за одночасного виконання кількох умов:

  • річний дохід домогосподарства не перевищує 834 мінімальні зарплати;
  • діяльність не потребує ліцензії чи інших дозвільних документів;
  • усю роботу виконують виключно члени родини, без найманих працівників;
  • усі учасники домогосподарства погодилися отримувати документи від податкової через Електронний кабінет.

Якщо хоча б одну з умов порушено, дохід оподаткують за звичайними правилами – як і зараз.

Скільки доведеться платити

Для доходів домогосподарств пропонують встановити ПДФО на рівні 5%, до якого додасться військовий збір. Звітуватиме за родину одна уповноважена особа, яка подаватиме єдину декларацію через Електронний кабінет із даними про членів об'єднання, їхні доходи та майно.

Податкова знижка: як повертатимуть гроші

Документ передбачає й механізм часткового повернення сплачених податків. Із загального доходу родини відніматимуть неоподатковувану суму – різницю між прожитковими мінімумами всіх членів домогосподарства та отриманими ними пенсіями, субсидіями чи іншою державною допомогою. Якщо після такого розрахунку виявиться, що сім'я вже сплатила більше ПДФО, ніж належало, різницю повернуть із бюджету: спершу її зарахують у рахунок військового збору, а рештою покриють переплату.

Коли запрацює новий режим

У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2027 року, але не раніше офіційної публікації. Подати заяву про перехід на пільговий режим у 2027-му можна буде до 1 липня цього ж року, а надалі уповноважені особи домогосподарств подаватимуть такі заяви щороку до 1 грудня.

Нагадаємо, Гетманцев і раніше просував ідею спрощення правил для дрібного бізнесу: торік він пояснював, чому зростання кількості ФОП не свідчить про стан економіки, закликаючи не плутати статистику реєстрацій із реальним розвитком підприємництва.

До слова, тиск на спрощену систему оподаткування посилюється й ззовні: Євросоюз назвав реформу такої системи однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги, наполягаючи, що чинні правила виснажують бюджет і підживлюють тінізацію.

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Теги: законопроєкт домогосподарство бюджет закон документи послуги майно Данило Гетманцев правила податки

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