У Китаї запрацював перший суперзавод з виробництва гуманоїдів (відео)

Лариса Голуб
Готовий людиноподібний робот сходить з конвеєра приблизно кожні 30 хвилин
фото: скрин з відео

У Китаї почалася нова ера у виробництві людиноподібних роботів

Китай зробив рішучий крок у майбутнє, запустивши перше у світі повністю автоматизоване підприємство з масового виробництва людиноподібних роботів. Швидкість конвеєра вражає: новий «залізний робітник» сходить з лінії кожні пів години, інформує «Главком».

Суперзавод, розташований у технологічному хабі Китаю, став відповіддю на глобальний запит щодо автоматизації важкої та монотонної праці. Новий завод є результатом спільних зусиль компаній Leju Robotics і Dongfang Precision Science and Technology.

Завдяки впровадженню цифрових систем управління та автономного транспорту, завод демонструє небачену ефективність: кожні пів години лінія видає нового готового робота.

Перед тим, як покинути цех, кожен гуманоїд проходить жорстку програму тестування:

  • 41 контрольний тест: перевірки імітують реальні промислові умови – від роботи в агресивному середовищі до виконання делікатних маніпуляцій.
  • Від демонстрації до експлуатації: ці тести гарантують, що робот зможе працювати безперервно протягом тривалого часу, виконуючи завдання на рівні з людиною (або перевершуючи її).

Виробники зазначають, що можуть швидко адаптувати продукцію під потреби конкретних замовників:

  • Автомобілебудування: роботи для складних монтажних ліній.
  • Виробництво побутової техніки: делікатна збірка та пакування.
  • Логістика: сортування та переміщення вантажів у динамічних середовищах.

Також зазначається, що новий завод може виготовляти до 10 000 роботів на рік.

«Главком» писав, що Україні передали перші гуманоїдні роботи Phantom MK-1 для тестування їхніх можливостей у реальних умовах. Два таких роботи доставили в лютому. Роботів розробила американська компанія Foundation. У компанії заявляють, що Україна стала одним із ключових майданчиків для випробування нових військових технологій. За словами співзасновника компанії Майка Леблана, гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим виконувати небезпечні завдання.

Компанія вже отримала дослідницькі контракти на суму $24 млн від армії, ВМС та Повітряних сил США. У майбутньому Phantom також планують тестувати для потреб морської піхоти США. Роботів можуть навчити встановлювати вибухівку на дверях, щоб допомагати військовим під час штурму будівель.

