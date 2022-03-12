МАГАТЕ контактує із Запорізькою АЕС: що там зараз відбувається

На станції прибирають наслідки пожежі та обстрілів

МАГАТЕ підтримує зв'язок із Запорізькою атомною електростанцією, але має проблеми контакту з її керівництвом. Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, опублікованій на сайті регулятора.

«Ситуація з електропостачанням Запорізької АЕС не змінилася у порівнянні з останніми спостереженнями. На ділянці є чотири високовольтні (750 кВ) зовнішні лінії електропередачі плюс ще одна в режимі очікування. Дві з чотирьох ліній були пошкоджені. Оператор станції повідомив МАГАТЕ, що потреби в електроенергії поза майданчиком АЕС можуть бути забезпечені однією лінією електропередачі. Крім того, дизельні генератори функціонально готові для забезпечення резервного живлення», – сказано у заяві.

За словами Гроссі, на станції тривають роботи з виявлення та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, у пошкодженому приміщенні навчального центру та інших місцях після подій 4 березня, коли російські війська захопили АЕС.

Окрім того, за даними МАГАТЕ, персонал, який керує станцією, змінювався згідно з графіком, без втручання в його повсякденну діяльність.

«Проте присутність іноземних військ спричиняє тиск. Регулятор підтримує зв'язок зі станцією, але МАГАТЕ має труднощі у зв'язку з керівництвом Запорізької АЕС», – ідеться у заяві.

Раніше МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу (відео).

Як відомо, окупанти замінували узбережжя біля Запорізької АЕС.

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