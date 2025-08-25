Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
«Запоріжсталь» працює лише на 75% від власних потужностей
фото з відкритих джерел

«Метінвест» Ахметова інвестував чергові 135 млн в обладнання «Запоріжсталі»

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» (Запоріжжя), який входить до Групи «Метінвест» Ріната Ахметова, у межах річної програми капітальних інвестицій продовжує реалізацію комплексу капітальних ремонтів трьох груп нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки, загальна сума інвестицій у проєкт перевищує 135 млн грн.

Згідно з повідомленням підприємства, оновлення охоплює 12 нагрівальних колодязів (по чотири в кожній групі), які забезпечують термічну підготовку слябів вагою до 16 тонн перед прокаткою.

«Сьогодні «Запоріжсталь» працює лише на 75% від власних потужностей, проте програму з технічного обслуговування обладнання та його ремонту ми виконуємо на всі 100%. Йдеться, зокрема, про оновлення нагрівальних колодязів – критично важливого елемента технологічного ланцюга гарячої прокатки», – зазначив виконувач обов'язків генерального директора «Запоріжсталі», Герой України Тарас Шевченко.

Крім того, буде проведено модернізацію механічного та енергетичного устаткування, заміну близько 900 тонн металоконструкцій, оновлення гідравліки, систем автоматики та температурних датчиків.

Як зазначається, капітальний ремонт підвищить надійність обладнання, його енергоефективність і знизить ризики незапланованих простоїв.

У 2025 році «Запоріжсталь» також виконає масштабні ремонти основних агрегатів теплоелектроцентралі – котлоагрегату №5, турбогенератора №1 та турбокомпресора №7. На ці цілі передбачено близько 75 млн грн інвестицій.

Загалом, незважаючи на складну економічну ситуацію, бюджет капітальних інвестицій підприємства у 2025 році збільшено до 1,1 млрд грн. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ремонт завод металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда науковців створила новий міцний титан
На виробництво літаків та протезів чекають глобальні зміни? Науковці презентували новий сплав
20 серпня, 18:00
Федоров розповів про наслідки атаки на Запоріжжя
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
18 серпня, 19:36
Росія налагодила масове виробництво безпілотникі
«Імперія дронів». Як працює конвеєр смерті Путіна: дані розвідки та розслідувачів Агресор
18 серпня, 10:45
Спека особливо впливає на надійне постачання охолоджувальної рідини
На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ
14 серпня, 20:25
Шмигаль обговорив відкриття в Україні заводу Rheinmetall
Будівництво заводу в Україні: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall
13 серпня, 13:51
Чоловік замість ремонту обікрав квартиру
У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз
7 серпня, 14:31
На місці удару події працюють усі екстрені служби
Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)
6 серпня, 09:45
Поставки «Метінвест-СМЦ» відіграють ключову роль у модернізації залізничного парку України
«Метінвест» поставив 1 тис. тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів «Укрзалізниці»
5 серпня, 15:37
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
26 липня, 12:25

Економіка

Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Нацбанк встановив курс валют на 25 серпня 2025: скільки коштують долар та євро
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній оцінив рішення про включення «Укрнафти» до ПСО
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній оцінив рішення про включення «Укрнафти» до ПСО
Боргову кризу на ринку електроенергії потрібно вирішувати на рівні держави – ексміністр
Боргову кризу на ринку електроенергії потрібно вирішувати на рівні держави – ексміністр
Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України
Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
14K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9792
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5781
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua