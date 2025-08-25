Оновлення «Запоріжсталі»: власник розпочав новий етап 

«Запоріжсталь» працює лише на 75% від власних потужностей

«Метінвест» Ахметова інвестував чергові 135 млн в обладнання «Запоріжсталі»

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» (Запоріжжя), який входить до Групи «Метінвест» Ріната Ахметова, у межах річної програми капітальних інвестицій продовжує реалізацію комплексу капітальних ремонтів трьох груп нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки, загальна сума інвестицій у проєкт перевищує 135 млн грн.

Згідно з повідомленням підприємства, оновлення охоплює 12 нагрівальних колодязів (по чотири в кожній групі), які забезпечують термічну підготовку слябів вагою до 16 тонн перед прокаткою.

«Сьогодні «Запоріжсталь» працює лише на 75% від власних потужностей, проте програму з технічного обслуговування обладнання та його ремонту ми виконуємо на всі 100%. Йдеться, зокрема, про оновлення нагрівальних колодязів – критично важливого елемента технологічного ланцюга гарячої прокатки», – зазначив виконувач обов'язків генерального директора «Запоріжсталі», Герой України Тарас Шевченко.

Крім того, буде проведено модернізацію механічного та енергетичного устаткування, заміну близько 900 тонн металоконструкцій, оновлення гідравліки, систем автоматики та температурних датчиків.

Як зазначається, капітальний ремонт підвищить надійність обладнання, його енергоефективність і знизить ризики незапланованих простоїв.

У 2025 році «Запоріжсталь» також виконає масштабні ремонти основних агрегатів теплоелектроцентралі – котлоагрегату №5, турбогенератора №1 та турбокомпресора №7. На ці цілі передбачено близько 75 млн грн інвестицій.

Загалом, незважаючи на складну економічну ситуацію, бюджет капітальних інвестицій підприємства у 2025 році збільшено до 1,1 млрд грн.