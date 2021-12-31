Пенсії з 1 січня: кому збільшать розмір виплат

Перерахунок пенсій торкнеться певних категорій громадян

З 1 січня 2022 року українцям підвищать пенсійні виплати. Але перерахунок розміру пенсійних виплат на початку 2022 року проведуть лише трьом категоріям громадян.

Пенсії 60-річним

З 1 січня на 9% збільшать пенсійні виплати для жінок, що народилися до 1962 року.

Таким жінкам для виплат пенсій враховується період офіційної роботи та строк виховання дітей.

Також нараховується стаж і з відпустки по народженню дітей та вагітності.

Але для отримання таких виплат є умова. Надбавка 60-річним жінкам належить за умови, що раніше їм не призначалася жодна інша пенсія.

Пенсії сім'ям загиблих в ООС/АТО

З 1 січня 2022 року підвищать мінімальні пенсії сім'ям загиблих захисників України. Такі підвищені виплати отримають понад дві тисячі осіб.

На виплати можуть претендувати непрацездатні батько, мати, чоловік (дружина) загиблого. Такі українці отримають мінімум 7800 грн., при тому, що зараз мінімальна пенсія становить 6100 грн.

Щоб оформити пенсію у зв'язку із втратою годувальника, члени сім'ї загиблого в ООС/АТО повинні пред'явити документи від військової установи про дату та причини смерті військового.

Також знадобиться довідка про склад сім'ї з підтвердженням родинних стосунків. А органам соцзахисту потрібні будуть документальні підтвердження, що члени сім'ї загиблого військового справді є непрацездатними та перебували на його утриманні.

Пенсії чорнобильцям

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, матимуть змогу отримати збільшений розмір пенсійних виплат. Відомо, що розмір пенсії розраховуватиметься, виходячи з п'ятикратного розміру мінімалки на 1 січня – 6500 гривень.

Так, з початку наступного року пенсійні виплати для людей, які:

мають першу групу інвалідності, становитимуть не менше 14 600 гривень;

мають другу групу інвалідності – не менше 9500 гривень;

мають третю групу інвалідності – не менше 7000 гривень.

До слова, важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.

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