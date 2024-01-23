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Литва і Польща проведуть навчання у місці, вразливому для нападу Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Литва і Польща проведуть навчання у місці, вразливому для нападу Росії
Польща дуже серйозно ставиться до оборони Сувальського перешийка
фото з відкритих джерел

Навчання у Сувальському коридорі можуть відбутися у квітні

Литва та Польща домовилися про проведення спільних військових навчань у Сувальському коридорі. Розташування цієї зони дуже вразливе у випадку теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО. Про це повідомляє Delfi.

Домовленість була досягнута під час зустрічі президентів Литви Гітанаса Науседи та Польщі Анджея Дуди.

«Я дуже радий, що президент Польщі справді щиро відреагував на бажання провести спільні навчання у цьому регіоні. Ми вже говоримо про дуже конкретну дату, ймовірно, це може відбутися в квітні», – сказав Науседа.

У відповідь Дуда зазначив, що Польща дуже серйозно ставиться до оборони Сувальського перешийка і що для цього уже вжито необхідних заходів.

«Ми відновлюємо обороноздатність Польщі у східній частині країни. Там створюються нові підрозділи, відновлюємо боєздатність підрозділів, які були присутні в Бартошицях, Граєво та інших місцях. Ми посилюємо польську військову присутність і посилюємо кордон», – сказав польський лідер.

Сувальський коридор – ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, що на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю. У разі гіпотетичної війни, російські військові можуть швидко окупувати Сувальський коридор і таким чином відрізати союзникам по НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Востаннє Литва і Польща проводили спільні навчання на початку липня 2023 року в Клайпеді, коли спецпризначенці з обох країн тренувалися відновлювати захоплені об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 22 січня Північноатлантичний альянс розпочав  найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».

Теги: росія Польща НАТО війна Литва

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