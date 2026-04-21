Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України

glavcom.ua
фото: DW

Марта Кос анонсувала мільярдну допомогу та прогрес у вступі до Євросоюзу

Напередодні засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ у Люксембурзі єврокомісарка з питань розширення Марта Кос озвучила три ключові новини, що стосуються фінансової підтримки України та її євроінтеграційного поступу, інформує «Главком».

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що нещодавні вибори в Угорщині матимуть позитивний вплив на процес розширення Євросоюзу, та виділила три основні аспекти співпраці з Києвом:

  • Кредит у €90 млрд: Євросоюз готовий оперативно розпочати виплату масштабного кредиту на суму €90 млрд. Однак є технічна умова:

«Якщо найближчими днями нафта почне текти трубопроводом «Дружба», ми зможемо дуже швидко розпочати виплати», – підкреслила єврокомісарка.

  • Відкриття всіх кластерів переговорів: Україна та Молдова продемонстрували повну готовність до офіційного відкриття всіх шести кластерів у межах переговорів про вступ до Євросоюзу.

«Україна та Молдова готові офіційно відкрити всі шість кластерів і ми готові також. Тож я сподіваюся, що Рада ЄС діятиме швидко», – зазначила Кос.

  • Термінова підтримка бюджету на €2,7 млрд 

Завдяки активному впровадженню реформ протягом останніх тижнів, ЄС зможе виділити Україні додатково до €2,7 млрд. Ці кошти спрямують безпосередньо до державного бюджету для забезпечення ліквідності та стабільності фінансової системи.

«Главком» писав, що нафтопровід «Дружба» планують відновити до кінця квітня після завершення ремонтних робіт. За словами глави держави, ремонт трубопроводу вже триває і має завершитися найближчим часом. «До кінця квітня трубопровід «Дружба» буде відремонтовано та відновить роботу», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання про розблокування кредиту для України у €90 млрд та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд буде спрямовано на закупівлю дронів українського виробництва.

Президент підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС
Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
Зеленський оцінив стан енергетики перед новим опалювальним сезоном
