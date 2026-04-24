Путін уперше прокоментував відключення інтернету в Росії

Кремль виправдовує блокування «безпекою» і не планує попереджати громадян

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував масові відключення інтернету в регіонах країни, заявивши, що такі заходи є «виправданими з міркувань безпеки». Під час наради з урядом він наголосив, що обмеження зв’язку застосовують для запобігання терактам. Його слова цитують росЗМІ, пише «Главком».

Водночас Путін визнав, що громадян слід інформувати про такі обмеження, однак робити це пропонує вже після їх запровадження.

«Ну хоча б за результатами роботи слід людей проінформувати», – додав він.

За словами диктатора, попередження про блокування може зашкодити роботі спецслужб, адже «злочинці все бачать і чують».

Відключення інтернету в Росії відбуваються регулярно, зокрема під приводом протидії атакам безпілотників. Влада навіть запровадила так звані «білі списки» – перелік ресурсів, які залишаються доступними під час обмежень.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями.

Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.