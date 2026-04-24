Путін уперше прокоментував відключення інтернету в Росії

фото: пресслужба Кремля

Кремль виправдовує блокування «безпекою» і не планує попереджати громадян

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував масові відключення інтернету в регіонах країни, заявивши, що такі заходи є «виправданими з міркувань безпеки». Під час наради з урядом він наголосив, що обмеження зв’язку застосовують для запобігання терактам. Його слова цитують росЗМІ, пише «Главком».

Водночас Путін визнав, що громадян слід інформувати про такі обмеження, однак робити це пропонує вже після їх запровадження.

«Ну хоча б за результатами роботи слід людей проінформувати», – додав він.

За словами диктатора, попередження про блокування може зашкодити роботі спецслужб, адже «злочинці все бачать і чують».

Відключення інтернету в Росії відбуваються регулярно, зокрема під приводом протидії атакам безпілотників. Влада навіть запровадила так звані «білі списки» – перелік ресурсів, які залишаються доступними під час обмежень.

Нагадаємо, у російських школах почали масово проводити заняття, на яких учням розповідають про «небезпеку» використання VPN-сервісів та можливі наслідки їх застосування.

Нагадаємо, у Росії зростає невдоволення серед частини політичної та бізнес-еліти через масові відключення мобільного інтернету.

До слова, у Державній думі Росії запропонували оригінальний спосіб подолання демографічної катастрофи в країні. Депутат Віталій Мілонов закликав росіян використовувати періоди відключення інтернету для занять сексом та покращення показників народжуваності.

«Главком» писав, що у Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету. Мітинги, які відбулися напередодні у більшості великих російських міст, завершилися затриманнями.

Зокрема, у Москві на Болотній площі затримали правозахисника, письменника та публіциста Олександра Подрабінека, а також двох молодих людей. Одну дівчину відвели до автозаку за вигук «Шановні ОМОН та поліція, нам потрібний ваш захист». Проте пізніше відпустили.

Читайте також

Тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє
Битва за Будапешт: чому Орбан програв
14 квiтня, 12:42
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
16 квiтня, 12:13
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
Останнє мирне літо Європи? Чи готовий Путін до війни з НАТО
25 березня, 11:18
Імперія без перемоги: як війна добиває Росію
Імперія без перемоги: як війна добиває Росію
9 квiтня, 14:11
У Кремлі готували новий переговорний формат щодо війни в Україні
Перед конфліктом в Ірані Путін планував завершення війни в Україні: подробиці
25 березня, 16:24
Путін на зустрічі з бізнесом обговорював продовження війни та її фінансування
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
27 березня, 10:26
Москва вважає Угорщину ворожою країною
Парламентські вибори в Угорщині: чи вітатиме Кремль Мадяра з перемогою
13 квiтня, 15:50
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
Іран ізолює громадян і посилює репресії
Страти, арешти й відсутність інтернету: Sky News про життя в Ірані під час війни
22 квiтня, 00:15

Ще одна країна приєдналася до угоди про спецтрибунал для РФ
Ще одна країна приєдналася до угоди про спецтрибунал для РФ
Солдат США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро – його заарештували
Солдат США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро – його заарештували
Файли Епштейна спричинили нове розслідування у США
Файли Епштейна спричинили нове розслідування у США
Президент США відповів, чи запросив Путіна на саміт G20
Президент США відповів, чи запросив Путіна на саміт G20
Трамп зірвався через питання про тривалість війни з Іраном
Трамп зірвався через питання про тривалість війни з Іраном

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
