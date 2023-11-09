Підвищення тарифу на залізничні перевезення підірве позиції бізнесу, який досі лишається на плаву – експерт

«Зараз дискутується активно те, що «Укрзалізниця» має достатньо суттєво підняти ціни на вантажні перевезення»

«Укрзалізниця» є державним монополістом у галузі залізничних перевезень, тому її ініціатива щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення ще більше підірве позиції бізнесу, який намагається працювати у другий рік повномасштабної війни. Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда.

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«Зараз дискутується активно те, що «Укрзалізниця» має достатньо суттєво підняти ціни на вантажні перевезення. А ми добре усвідомлюємо, що такий крок з боку державного монополіста, – адже інших залізничних компаній у нас немає, – фактично буде підривати і без того нестійкі позиції тих українських підприємств, того українського бізнесу, який дивом залишився на плаву за 20 місяців широкомасштабної агресії?», – підкреслив Магда.

За його словами, Україна змогла запустити морський коридор для експорту своєї продукції. Але до портів доправляти продукцію теж потрібно залізницею, тож це безумовно позначиться на собівартості товарів.

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«Зараз Україна сама почала забезпечувати роботу морського коридору. Водночас ясно, що туди вантажі треба перевозити залізницею, а не в якийсь інший спосіб. І це теж очевидний момент», – зауважив Магда.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

В свою чергу керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко заявив, що таке підвищення вдарить по бізнесу та потягне його вниз, і це негативно відобразиться на стані нашої економіки, яка тільки почала відновлюватися після кризи.