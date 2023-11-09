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Підвищення тарифу на залізничні перевезення підірве позиції бізнесу, який досі лишається на плаву – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення тарифу на залізничні перевезення підірве позиції бізнесу, який досі лишається на плаву – експерт
«Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення
фото: glavcom.ua

«Зараз дискутується активно те, що «Укрзалізниця» має достатньо суттєво підняти ціни на вантажні перевезення»

«Укрзалізниця» є державним монополістом у галузі залізничних перевезень, тому її ініціатива щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення ще більше підірве позиції бізнесу, який намагається працювати у другий рік повномасштабної війни. Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда. 

«Зараз дискутується активно те, що «Укрзалізниця» має достатньо суттєво підняти ціни на вантажні перевезення. А ми добре усвідомлюємо, що такий крок з боку державного монополіста, – адже інших залізничних компаній у нас немає, – фактично буде підривати і без того нестійкі позиції тих українських підприємств, того українського бізнесу, який дивом залишився на плаву за 20 місяців широкомасштабної агресії?», – підкреслив Магда.

За його словами, Україна змогла запустити морський коридор для експорту своєї продукції. Але до портів доправляти продукцію теж потрібно залізницею, тож це безумовно позначиться на собівартості товарів.

«Зараз Україна сама почала забезпечувати роботу морського коридору. Водночас ясно, що туди вантажі треба перевозити залізницею, а не в якийсь інший спосіб. І це теж очевидний момент», – зауважив Магда.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

В свою чергу керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко заявив, що таке підвищення вдарить по бізнесу та потягне його вниз, і це негативно відобразиться на стані нашої економіки, яка тільки почала відновлюватися після кризи.

Теги: перевезення Україна Укрзалізниця тарифи

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