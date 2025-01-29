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Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці – це вбивство бізнесу – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці – це вбивство бізнесу – експерт
«Укрзалізниця використовує своє монопольне становище і ставить всіх перед фактом, що ми будемо підвищувати тарифи»
фото: glavcom.ua

Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці призведе до скорочення валютних надходжень до України – експерт

Кабінет міністрів має вдатися до регулювання тарифів Укрзалізниці, адже чергове заплановане підвищення на 37%, яке затвердила Наглядова Рада монополіста, призведе до подальшого скорочення експорту української продукції та валютних надходжень до України. Про це заявив директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак.

«Укрзалізниця використовує своє монопольне становище і ставить всіх перед фактом, що ми будемо підвищувати тарифи. Але що буде з підприємствами, які стикаються з нестачею персоналу, подорожчанням енергоресурсів та зростанням собівартості їхньої продукції на світових ринках? Тому, чесно кажучи, я вірю в те, що здоровий глузд візьме верх. Тому що Укрзалізниця – це державне підприємство, яке дотується державою. А якщо заради збереження одного підприємства вбити декілька інших – що буде з нашою економікою тоді?», – зауважив Сайгак.

Він нагадав, що раніше Укрзалізниця вже збільшувала тарифи в односторонньому порядку, і збиралася заробити на цьому підвищенні 6-7 мільярдів гривень. Але прогноз не справдився, і насправді компанія не заробила нічого. «Виробництво зменшилося. Ту мету, яку Укрзалізниця фіксувала, вона не досягнула. І ніякої звітності не було від Укрзалізниці з цього приводу. Тобто, це підвищення ради підвищення. І зараз буде те саме абсолютно», – переконаний експерт.

Саме тому, переконаний він, держава має втрутитися у тарифну політику монополіста, і зважити всі ризики, які можливі у разі підвищення тарифів на вантажі, адже це може негативно вплинути на експорті сектори і значно зменшити валютні надходження до країни.

«Кабмін має розуміти, що одних терезах – підвищення тарифів і бонуси для Укрзалізниці, а на інших – мінуси для економіки, приватних підприємств і великого бізнесу. Більшість підприємств розуміють, що з таким підвищенням їм немає сенсу працювати на експорт, тому що на світових ринках їхня продукція перестає бути конкурентоспроможною. Відповідно, якщо вони будуть менше відвантажувати, це менше надходження валюти в бюджет. А дуже недобрі наслідки для всієї держави», – резюмував Сайгак.

Нагадаємо, раніше проти наміру Укрзалізниці підвищити тарифи на вантажні перевезення виступила Європейська бізнес асоціація: там нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, а зернових – на 65%. І через це компанія втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт. Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.

Теги: тарифи бюджет Укрзалізниця

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