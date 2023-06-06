Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів

Місцезнаходження захисних споруд має бути визначене і мають бути внесені необхідні зміни в «Дію»

Фракція «Європейська Солідарність» ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів і закликає інші фракції Верховної Ради долучитись до документа, щоб ухвалити його якомога швидше. Про це на брифінгу повідомив лідер «ЄС» Петро Порошенко.

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«Цей законопроєкт регулює ключове питання про доступність захисних споруд. Підготовка, хочу наголосити, здійснюється військовими адміністраціями. І проводяться інспекції не рідше, ніж раз на місяць. Після перевірки військові адміністрації мають звітувати і перед органами державної влади, і обов’язково перед громадою», – вважає Порошенко.

За його словами, захисні споруди повинні мати все для життєзабезпечення: «сьогодні є всі можливості і бюджетні, і організаційні для того, щоб обладнати в найкоротший термін захисні споруди всім необхідним, якщо це не було зроблено до цього».

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«Відповідно до цього законопроєкту забороняється використання бомбосховищ або шелтерів для будь-яких інших потреб, ніж порятунок і захист людей. Оренди мають бути негайно припинені за ініціативи власника, приміщення обладнані, відремонтовані, забезпечене якісне інформаційне висвітленні місць розташування захисної споруди. Ми маємо це зробити в найкоротший термін», – вважає Порошенко.

Відповідно до законопроєкту, ці заходи мають фінансуватись з державного бюджету. «Принципово – це здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Не може на сьогоднішній день безпека людей залежати від наявності чи відсутності грошей у балансоутримувача. Якщо держава це фінансує, вона має право це проконтролювати і вимагати необхідних речей», – переконаний Порошенко.

«Місцезнаходження захисних споруд має бути визначене і мають бути внесені необхідні зміни в «Дію». «Європейська Солідарність» ініціює зустріч з віце-премʼєр-міністром Федоровим. Ми маємо не тільки оголошувати «тривогу», а й точно вказати: найближчі бомбосховища знаходяться на такій-то відстані. Перевірили, вони відкриті і точно функціонують. Не важко обладнати камерами, сконцентрувати це на пункті ДСНС. Якщо тільки після оголошення тривоги трапилась надзвичайна ситуація і бомбосховище зачинене – негайно вживати заходів для того, щоб забезпечити функціонування цього бомбосховища. Відповідальний центральний орган виконавчої влади забезпечує створення інтерактивних карт, і ви будете бачити, що вам до цього бомбосховища йти стільки-то хвилин», – пояснює Петро Порошенко.

Законопроєкт також передбачає виготовлення та використання спеціальних шелтерів. «Ми наполягаємо: якщо війна буде тривати достатньо довго, нам треба вивчити досвід передових країн, в тому числі і досвід Ізраїлю. На сьогоднішній день не треба закопуватися в підвали. Ми бачимо, що подібні типи бомбосховищ, які є обʼєктами укриття, надійно захищають цивільне населення від ракетної атаки у випадку атаки по цивільним обʼєктам. Негайно мають бути виготовлені такі укриття. Доступність має бути в межах 10 хвилин, і будь-який громадянин знає, де він гарантовано може сховатися і врятувати своє життя», – говорить Петро Порошенко.

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У законопроєкті передбачена кримінальна відповідальність за перешкоджання в умовах воєнного стану доступу до укриття. «Декілька слів про відповідальність. Ми давно зазначали, що це є вимога держави, вимога суспільства для того, щоб забезпечити функціонування сховищ цілодобово, 24 години на добу. Зазначеним законопроєктом передбачається відповідальність, в тому числі і кримінальна відповідальність тих, хто має забезпечити доступність бомбосховища. Зараз цю відповідальність, на жаль, перекидають як гарячу картоплину. Законопроєкт ще раз повторює наявну норму – за це відповідають військово-цивільні адміністрації. Вони в тому числі і для цього створені. Вони і саме вони мають для цього всі необхідні повноваження. І лише там, де військово-цивільні адміністрації не запровадженні, тоді відповідають за це державні адміністрації», – вважає Петро Порошенко.

«Ми запрошуємо представників всіх фракцій доєднатися, щоб це був спільний інтелектуальний продукт, і на найближчому засіданні Верховної Ради ми цей законопроект маємо проголосувати. Сьогодні він буде направлений в електронному вигляді до всіх фракцій парламенту», – зазначив Порошенко.

«Відповідальність за такий масштабний проєкт лежить на державі, державних службовцях. І суспільство, місцеве самоврядування готове допомогти, підставити плече, зробити все можливе, щоб врятувати життя людей. Бо це найбільша цінність для українця – і життя воїна на фронті, і життя жінки, дитини в тилу. Це має нас об’єднати. І дуже сподіваюсь, що цей законопроект найближчим часом буде проголосований в парламенті», – резюмує п’ятий президент.