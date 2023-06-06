Головна Країна Політика
search button user button menu button

Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

Місцезнаходження захисних споруд має бути визначене і мають бути внесені необхідні зміни в «Дію»

Фракція «Європейська Солідарність» ініціює законопроєкт про доступність сховищ та укриттів і закликає інші фракції Верховної Ради долучитись до документа, щоб ухвалити його якомога швидше. Про це на брифінгу повідомив лідер «ЄС» Петро Порошенко.  

«Цей законопроєкт регулює ключове питання про доступність захисних споруд. Підготовка, хочу наголосити, здійснюється військовими адміністраціями. І проводяться інспекції не рідше, ніж раз на місяць. Після перевірки військові адміністрації мають звітувати і перед органами державної влади, і обов’язково перед громадою», – вважає Порошенко.

За його словами, захисні споруди повинні мати все для життєзабезпечення: «сьогодні є всі можливості і бюджетні, і організаційні для того, щоб обладнати в найкоротший термін захисні споруди всім необхідним, якщо це не було зроблено до цього».

5 фото
На весь екран

«Відповідно до цього законопроєкту забороняється використання бомбосховищ або шелтерів для будь-яких інших потреб, ніж порятунок і захист людей. Оренди мають бути негайно припинені за ініціативи власника, приміщення обладнані, відремонтовані, забезпечене якісне інформаційне висвітленні місць розташування захисної споруди. Ми маємо це зробити в найкоротший термін», – вважає Порошенко.

Відповідно до законопроєкту, ці заходи мають фінансуватись з державного бюджету. «Принципово – це здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Не може на сьогоднішній день безпека людей залежати від наявності чи відсутності грошей у балансоутримувача. Якщо держава це фінансує, вона має право це проконтролювати і вимагати необхідних речей», – переконаний Порошенко.

«Місцезнаходження захисних споруд має бути визначене і мають бути внесені необхідні зміни в «Дію». «Європейська Солідарність» ініціює зустріч з віце-премʼєр-міністром Федоровим. Ми маємо не тільки оголошувати «тривогу», а й точно вказати: найближчі бомбосховища  знаходяться на такій-то відстані. Перевірили, вони відкриті і точно функціонують. Не важко обладнати камерами, сконцентрувати це на пункті ДСНС. Якщо тільки після оголошення тривоги трапилась надзвичайна ситуація і бомбосховище зачинене – негайно вживати заходів для того, щоб забезпечити функціонування цього бомбосховища. Відповідальний центральний орган виконавчої влади забезпечує створення інтерактивних карт, і ви будете бачити, що вам до цього бомбосховища йти стільки-то хвилин», – пояснює Петро Порошенко.

Законопроєкт також передбачає виготовлення та використання спеціальних шелтерів. «Ми наполягаємо: якщо війна буде тривати достатньо довго, нам треба вивчити досвід передових країн, в тому числі і досвід Ізраїлю. На сьогоднішній день не треба закопуватися в підвали. Ми бачимо, що подібні типи бомбосховищ, які є обʼєктами укриття, надійно захищають цивільне населення від ракетної атаки у випадку атаки по цивільним обʼєктам. Негайно мають бути виготовлені такі укриття. Доступність має бути в межах 10 хвилин, і будь-який громадянин знає, де він гарантовано може сховатися і врятувати своє життя», – говорить Петро Порошенко.

У законопроєкті передбачена кримінальна відповідальність за перешкоджання в умовах воєнного стану доступу до укриття. «Декілька слів про відповідальність. Ми давно зазначали, що це є вимога держави, вимога суспільства для того, щоб забезпечити функціонування сховищ цілодобово, 24 години на добу. Зазначеним законопроєктом передбачається відповідальність, в тому числі і кримінальна відповідальність тих, хто має забезпечити доступність бомбосховища. Зараз цю відповідальність, на жаль, перекидають як гарячу картоплину. Законопроєкт ще раз повторює наявну норму – за це відповідають військово-цивільні адміністрації. Вони в тому числі і для цього створені. Вони і саме вони мають для цього всі необхідні повноваження. І лише там, де військово-цивільні адміністрації не запровадженні, тоді відповідають за це державні адміністрації», – вважає Петро Порошенко.

«Ми запрошуємо представників всіх фракцій доєднатися, щоб це був спільний інтелектуальний продукт, і на найближчому засіданні Верховної Ради ми цей законопроект маємо проголосувати. Сьогодні він буде направлений в електронному вигляді до всіх фракцій парламенту», – зазначив Порошенко.

«Відповідальність за такий масштабний проєкт лежить на державі, державних службовцях. І суспільство, місцеве самоврядування готове  допомогти, підставити плече, зробити все можливе, щоб врятувати життя людей. Бо це найбільша цінність для українця – і життя воїна на фронті, і життя жінки, дитини в тилу. Це має нас об’єднати. І дуже сподіваюсь, що цей законопроект найближчим часом буде проголосований в парламенті», – резюмує п’ятий президент.

Теги: укриття бомбосховища війна Петро Порошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо ти почав ганьбитися, то треба ганьбитися до кінця»
Росія лякала весь світ власною зброєю, щоб подряпати Patriot і розбити вікна Буданову
3 червня, 08:05
За словами 36-річного Чигринського, для нього все поділилося на до і після вторгнення
«Не конфлікт, а війна». Український футболіст розповів іспанському ЗМІ про вторгнення РФ
7 травня, 13:04
Завтра выдзначатимуть День Європи
День Європи. Як світ долає чотири головні проблеми, які спричинив Путін
9 травня, 12:00
Окупанти накривають Бахмут фосфорними снарядами
Як впливає обстріл фосфорними бомбами на ситуацію в Бахмуті: роз'яснення ЗСУ
9 травня, 16:34
Росія відчує: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
Росія відчує: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
21 травня, 15:02
Повномасштабна війна РФ проти України триває вже 458 днів
Нові вимоги РФ для завершення війни: Україна висунула зустрічні умови
27 травня, 12:19
гендиректорка СОТ Нгозі Оконджо-Івеала
Південна Корея може врегулювати напруженість між Китаєм і США – очільниця СОТ
25 травня, 07:10
Москва заявила, що ЗСУ намагалися вдарити по Кремлю
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
25 травня, 07:16
Живих бійців ПВК «Вагнер» у Бахмуті майже не лишилось
«Вагнера» фактично більше немає». Військовий розповів про знищення найманців Пригожина
29 травня, 17:07

Політика

Теракт на Каховській ГЕС: Міноборони пояснило мотиви росіян
Теракт на Каховській ГЕС: Міноборони пояснило мотиви росіян
Звільнення полонених та повернення депортованих дітей: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Звільнення полонених та повернення депортованих дітей: Зеленський зустрівся з представником Ватикану
Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів
Порошенко ініціює законопроєкт про доступ до укриттів
Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС
Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС. Данілов повідомив результат засідання Ставки
Підрив Каховської ГЕС. Данілов повідомив результат засідання Ставки
Окупанти готують втечу з Криму? Що означає підрив Каховської ГЕС
Окупанти готують втечу з Криму? Що означає підрив Каховської ГЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
52K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
18K
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
17K
На Житомирщині пролунали вибухи
14K
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
14K
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту