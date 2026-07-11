Поява банкноти 2000 грн відповідає змінам в економіці України, – глава НБУ Пишний

Андрій Пишний про нову банкноту: «Ми детально аналізували передумови для цього рішення і ретельно готувалися до його реалізації»

Рішення про новий номінал – наслідок економічного розвитку, але водночас новий образ до великої візуальної історії української державності, зазначив голова НБУ Андрій Пишний

Кожна українська банкнота по-своєму документує акт суверенітету та фіксує право України самій обирати свої символи, своїх героїв і свою історію. Саме тому поява нової банкноти – особлива подія. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав голова НБУ Андрій Пишний.

За його переконанням, введення нової банкноти номіналом 2000 грн відповідає змінам в економіці й водночас додає новий образ до великої візуальної історії української державності.

«Цією банкнотою ми документуємо український суверенітет, віддаємо належне нашим героям і говоримо про речі, які сьогодні особливо важливо називати вголос.

Ми детально аналізували передумови для цього рішення і ретельно готувалися до його реалізації. За ним насамперед – чітка економічна логіка. Бо економіка не стоїть на місці, і банкнотний ряд не може бути відірваним від її змін», – зауважив Андрій Пишний.

Він розповів, що за майже сім років, що минули з 2019 року, коли востаннє було введено в обіг новий номінал – банкноту 1000 грн, українська економіка суттєво змінилася.

«Спочатку коронакриза. З 2022 року – повномасштабна війна. Ці потрясіння створили безпрецедентне навантаження на державні фінанси і змінили багато ключових показників: доходи, рівень цін, обсяг і структуру готівки в обігу. І ці зміни чітко видно в цифрах.

Обсяг готівки в обігу зріс більш ніж удвічі: з майже 390 млрд грн у 2019 році до понад 970 млрд грн сьогодні. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу», – зазначає голова НБУ.

Андрій Пишний повідомив, що частка банкнот номіналом 1000 грн за сумою вже перевищила 55%, а рівень цін, якщо дивитися на індекс інфляції, зріс удвічі. Водночас середньомісячна зарплата у травні 2026 року сягнула майже 31 000 грн. Це утричі більше, ніж у 2019 році.

«Зросла і кількість банкнот, необхідних для готівкових розрахунків. Після введення в обіг банкноти 1000 грн для отримання середньомісячної зарплати готівкою достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу. У 2026 році для цього потрібно вже більше 30 банкнот номіналом 1000 грн. Тож рішення про банкноту 2000 грн ґрунтується не на одному показнику. Це результат сукупності факторів, які сформували об’єктивну потребу зробити обслуговування готівкового обігу ефективнішим», – повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, з 4 вересня 2026 року в готівковий обіг буде введена нова банкнота номіналом 2000 грн. Банкнота вшановує Василя Стуса – українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв’язня СРСР, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у ХХ ст., лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Героя України (посмертно, 2005).