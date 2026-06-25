Глава «Укрпошти» - професійно непридатний? Нацбанк роз'яснив своє скандальне рішення

Регулятор пояснив, що жодних рішень щодо банківської ліцензії для «Укрпошти» він не ухвалював

Національний банк оприлюднив розширене роз'яснення щодо рішення про невідповідність генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського вимогам професійної придатності. У НБУ наголосили, що звинувачення в особистій мотивації та спробі заблокувати створення банку фінансової інклюзії не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Нацбанку.

Підстави та хронологія рішення

У Нацбанку зазначили, що адміністративне провадження щодо Смілянського відкрили ще в листопаді 2025 року на підставі результатів наглядових дій щодо «Укрпошти» протягом 2023–2026 років, під час яких зафіксували системні порушення в діяльності компанії. У регуляторі підкреслили, що наглядові дії – це послідовний і регламентований процес, на кожному етапі якого формується детальна аргументація та доказова база, тож хронологія справи відома всім її учасникам і підтверджується матеріалами.

Рішення про невідповідність Смілянського вимогам професійної придатності ухвалили одностайно два колегіальні органи НБУ – Кваліфікаційна комісія та Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Банківську ліцензію «Укрпошта» не оформляла

Окремо в Нацбанку наголосили, що «Укрпошта» ніколи не подавала документів на розгляд регулятора для отримання банківської ліцензії. Саме в такому пакеті документів заявник повинен підтвердити достатність фінансового стану та стратегічне бачення діяльності, тобто довести на практиці те, про що компанія публічно заявляє.

Хто насправді просував банк фінансової інклюзії

У НБУ пояснили, що ідея створення банку фінансової інклюзії належить народним депутатам, а регулятор підтримував її від самого початку – зокрема домігся закріплення відповідних зобов'язань у Меморандумі з МВФ та розробив законодавчу базу. За словами в Нацбанку, під час обговорення моделі роботи нових установ із ринком надійшли десятки пропозицій, і від «Укрпошти» – лише одна з них.

Раніше очільник «Укрпошти» публічно пов'язував рішення про свою профнепридатність із наближенням набуття чинності законом про банки фінансової інклюзії та погрожував НБУ судовими позовами, назвавши дії регулятора зведенням особистих рахунків.

Фінансові показники компанії

У Нацбанку звернули увагу, що «Укрпошта» залишається збитковою: у 2025 році компанія отримала операційний збиток понад 400 млн грн, а поліпшення фінансового результату досягли переважно за рахунок продажу активів, а не основної діяльності. У першому кварталі 2026 року компанія знову зафіксувала збиток. Крім того, «Укрпошта» залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури без функціонуючої наглядової ради, що в НБУ назвали серйозною проблемою корпоративного управління.

Ще в березні 2026 року регулятор уже ставив під сумнів компетентність гендиректора «Укрпошти», вказуючи на відсутність наглядової ради та неналежний розподіл повноважень у компанії.

Готовність оприлюднити протокол

З огляду на суспільний резонанс Нацбанк заявив про готовність оприлюднити текст протоколу Кваліфікаційної комісії. Оскільки ця інформація становить таємницю фінансової послуги, регулятор може передати протокол на запит самого Смілянського для подальшого оприлюднення – або отримати від нього дозвіл опублікувати документ самостійно на офіційних ресурсах НБУ.

Нагадаємо, раніше Національний банк визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності, і зобов'язав «Укрпошту» відсторонити його від керівництва протягом п'яти робочих днів та призначити нового керівника впродовж двох місяців.