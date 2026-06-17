Кожен другий рубль – на армію: Росія встановила рекорд військових витрат

Якщо тенденція збережеться, за рік воєнні витрати можуть сягнути 9–10% ВВП

Яніс Клюге: у першому кварталі 2026 року Росія витрачала $38 млн щогодини

У першому кварталі 2026 року військові витрати Росії досягли нового рекорду – 5,9 трлн рублів ($83,2 млрд), а частка воєнних видатків у держбюджеті вперше перевищила 46%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз наукового співробітника Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.

Кожен другий рубль – на армію

За підрахунками Клюге на основі даних Міністерства фінансів РФ, у середньому російська воєнна машина поглинала 2,7 млрд рублів на годину (близько $38 млн) і 65 млрд рублів на день (майже $916 млн). Щомісячні витрати на ведення війни становили приблизно 2 трлн рублів ($28,2 млрд).

Порівняно з аналогічним кварталом 2025 року витрати зросли на 29,9%, з першим кварталом 2024-го – на 68,7%, а відносно 2023 року – на 129%. З моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року витрати збільшилися у 4,6 раза. За всі роки війни Росія витратила сукупно 53 трлн рублів – або $746,6 млрд.

Засекречений бюджет б'є рекорди

Головним чинником стрибка стали засекречені витрати: вони зросли на 43% – з 3,4 трлн до 4,9 трлн рублів. Загалом на таємні статті припало 38,2% усіх федеральних видатків – найбільша частка з початку повномасштабної війни. За оцінками Клюге, близько 85% засекречених видатків пов'язані з військовими потребами – закупівлею зброї, виробництвом техніки та забезпеченням армії.

Це відбувається всупереч планам Кремля: бюджетний закон на 2026 рік передбачав скорочення воєнних витрат з 7,8% до 6,2% від ВВП. Проте вже за перший квартал вони становили 2,5% від прогнозованого річного ВВП і досягли 12% від ВВП кварталу. Якщо тенденція збережеться, за рік воєнні витрати можуть сягнути 9–10% ВВП.

Клюге застерігає від надто прямолінійних висновків: частина стрибка може пояснюватись перенесенням витрат з четвертого кварталу 2025 року на початок 2026-го, аби не перевищити запланований дефіцит. Повніша картина стане зрозуміла після публікації додаткових бюджетних даних.

Доходи падають, витрати ростуть

Водночас нафтогазові доходи бюджету РФ за перший квартал 2026 року впали на 45% порівняно з попереднім роком – до 1,44 трлн рублів. Загальні доходи скарбниці становили лише 8,3 трлн рублів, що означає: воєнні витрати поглинули дві третини всіх бюджетних надходжень. Раніше стало відомо, що Кремль заморозив цивільні видатки за кількома держпрограмами через хронічний дефіцит.

Нагадаємо, у грудні 2025 року аналітики Bloomberg з'ясували, що Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління: починаючи з 2026 року обслуговування держборгу обходиться дорожче, ніж сукупні витрати на медицину й освіту разом.