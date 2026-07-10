Банкнота номіналом 2 тис. грн породила хвилю мемів у мережі

Українці пофантазували, кого варто було б зобразити на новій банкноті та які гроші можуть з’явитися в майбутньому

Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що на лицьовому боці нової купюри буде зображено видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса. Українці не залишилися осторонь цієї новини і вже згенерували чимало мемів, повідомляє «Главком».

У соцмережах, зокрема у Threads, користувачі пожартували, що тепер банкноти номіналом 2 тис. грн можна називати «стусанами».

Крім того, українці пофантазували, кого ще можна було б зобразити на новій банкноті номіналом 2 тис. грн та які ще гроші можуть з’явитися в Україні в майбутньому.

Так, серед пропонованих для зображення на банкноті постатей – письменник і драматург Лесь Подерев’янський. У свої сатиричних творах він нерідко використовує нецензурну лексику, яка вже стала органічною частиною його авторського стилю. В основу мему якраз лягла одна з його популярних цитат: «Таких ган*онів часто бачив я, що всім пи**ять: я – гуру, я – учитєль! Несіть мені усі по три рубля і мудрості вам дам я до*уя».

Українці не обійшли стороною і фігуру Тимура Міндіча – ключового фігуранта антикорупційної справи «Мідас». «Двушечка на Москву» – кодова фраза з «Плівок Міндіча», яка надихнула українців на новий мем.

Також деякі користувачі звернули увагу на цікаву деталь: серед усіх сучасних українських паперових банкнот лише на одній зображена жінка. Йдеться про Лесю Українку, увічнену на купюрі номіналом 200 гривень. Отож, українці запропонували ще одну видатну жіночу постать, достойну окремої банкноти, – княгиню Ольгу.

Не обійшлося і без жартів на тему польсько-українських відносин, які останнім часом переживають кризу. На думку деяких користувачів, наступна банкнота номіналом 5 тис. грн має бути присвячена лідеру ОУН Степану Бандері.

Крім того, українці провели паралель зі старими українськими грошима – карбованцями. Як відомо, у 1995 році через гіперінфляцію з'явилася купюра номіналом 1 млн карбованців. Однак проіснувала вона недовго. Уже за півтора року, у вересні 1996-го, було запроваджено гривню. Її обмінювали за курсом 100 тис. карбованців за 1 гривню. Тобто банкнота в 1 млн карбованців фактично перетворилася на 10 гривень і незабаром була вилучена з обігу.

Варто зазначити, що українці на деякий час масово стали «мільйонерами» саме за каденції другого президента України Леоніда Кучми. Тому ще один мем створений саме на його честь.

Нагадаємо, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн.