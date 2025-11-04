Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила
Для поляків у квартирах діятиме нове правило
фото із відкритих джерел

З 2026 року детектори диму стануть обов'язковими у Польщі

Польща розпочинає масштабну реформу пожежної безпеки, яка зробить обов'язковим встановлення детекторів диму та чадного газу (CO) у більшості типів будівель. Нові правила, що впроваджуються поетапно, мають на меті значно підвищити безпеку мешканців і запобігти смертельним випадкам, спричиненим пожежами та отруєнням чадним газом. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Вимога є частиною поправки до положення про пожежну безпеку, яка вже діє і буде поширюватися на всю нерухомість. Перший етап реформи вже стартував, зобов'язавши забудовників обладнувати детекторами нове житло.

З 1 січня 2026 року обов'язок пошириться на сферу бізнесу: торговельні, виробничі та складські площі. З середини 2026 року під дію правил потрапляє весь сектор гостинності.

Остаточний етап (з 1 січня 2030 року) торкнеться мільйонів власників житла: з цієї дати детектори диму та CO стануть обов’язковими у всіх житлових приміщеннях Польщі, особливо там, де є печі або газове обладнання.

Таким чином, протягом найближчих років усі власники нерухомості будуть зобов’язані забезпечити свої помешкання системами раннього попередження про небезпеку. Ця реформа покликана значно зменшити кількість жертв пожеж та, особливо, отруєння чадним газом, яке часто називають «тихим вбивцею».

До слова, польського стрімера та активіста Павла Н., більш відомого як Назар, затримали представники правоохоронних органів. Серед звинувачень – розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою. 

Раніше польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними польських правоохоронців, між січнем і липнем 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті, що на 41% більше, ніж у той самий період 2024 року, коли було зареєстровано 384 такі інциденти.

Читайте також:

Теги: житло отруєння нерухомість Польща правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Запоріжжю
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
22 жовтня, 05:58
Під судом протестувальники виступають на підтримку підозрюваного українця
Підрив «Північних потоків»: суд подовжив арешт українцю, підозрюваному в диверсії
6 жовтня, 17:08
Василь Боднар каже, що консули контактують із заарештованим громадянином України та консультують його
Справа про підрив «Північних потоків». Посол прокоментував арешт українця в Польщі
8 жовтня, 13:01
Десятки медиків лікарні були вимушені звернутись за невідкладною допомогою
Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано
27 жовтня, 09:37
Квартира має лоджію, з якої видно центр Києва
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)
28 жовтня, 12:47
ЄС хоче, щоб Угорщина, Словаччина та Польща скасували обмеження на експорт з України
ЄС розглядає судовий позов проти трьох країн, які блокують імпорт українського зерна
31 жовтня, 15:19
Чоловіку висунуто звинувачення у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою
У Польщі затримано активіста, який зривав українські прапори
Вчора, 10:06
Лондон вважається одним із світових лідерів за ціною житла
Британський шок-цінник: у Лондоні квартира у 10 кв.м продається за 300 тис. євро
31 жовтня, 18:22
Німеччина вимушена платити більше за опалення
Рахунки німців за опалення стрімко підскочили
Сьогодні, 07:41

Економіка

Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила
Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила
В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку за електроенергію
В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку за електроенергію
Рахунки німців за опалення стрімко підскочили
Рахунки німців за опалення стрімко підскочили
Автопром РФ знову у кризі після тимчасового відновлення
Автопром РФ знову у кризі після тимчасового відновлення
Кожна третя компанія в Німеччині готується до масових звільнень
Кожна третя компанія в Німеччині готується до масових звільнень
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua