Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила

З 2026 року детектори диму стануть обов'язковими у Польщі

Польща розпочинає масштабну реформу пожежної безпеки, яка зробить обов'язковим встановлення детекторів диму та чадного газу (CO) у більшості типів будівель. Нові правила, що впроваджуються поетапно, мають на меті значно підвищити безпеку мешканців і запобігти смертельним випадкам, спричиненим пожежами та отруєнням чадним газом. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Вимога є частиною поправки до положення про пожежну безпеку, яка вже діє і буде поширюватися на всю нерухомість. Перший етап реформи вже стартував, зобов'язавши забудовників обладнувати детекторами нове житло.

З 1 січня 2026 року обов'язок пошириться на сферу бізнесу: торговельні, виробничі та складські площі. З середини 2026 року під дію правил потрапляє весь сектор гостинності.

Остаточний етап (з 1 січня 2030 року) торкнеться мільйонів власників житла: з цієї дати детектори диму та CO стануть обов’язковими у всіх житлових приміщеннях Польщі, особливо там, де є печі або газове обладнання.

Таким чином, протягом найближчих років усі власники нерухомості будуть зобов’язані забезпечити свої помешкання системами раннього попередження про небезпеку. Ця реформа покликана значно зменшити кількість жертв пожеж та, особливо, отруєння чадним газом, яке часто називають «тихим вбивцею».

