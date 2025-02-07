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Президент «Укрметалургпрому» розказав, як російські металургійні олігархи шантажують Європу

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Президент «Укрметалургпрому» розказав, як російські металургійні олігархи шантажують Європу
Росіяни спотворюють конкуренцію на європейському металургійному ринку
фото: depositphotos.com

Світ має запровадити санкції проти російських олігархів та їхніх компаній, які шантажують ЄС звільненням робітників – Каленков

Російські компанії, які мають металургійні підприємства у Євросоюзі, шантажують європейські уряди масовими звільненнями, якщо їм не дозволять імпортувати російську металургійну продукцію. Це – одна з причин, чому ЄС досі не запровадив жорсткі санкції проти металу з РФ, на якому вона заробляє 3,5 млрд євро навіть зараз. Про це розповів президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков на панельній дискусії «Посилення економічного тиску допоможе адміністрації Трампа припинити війну Росії проти України», яку провів американський аналітичний центр Hudson Institute. 

«ЄС ухвалив рішення щодо заборони на імпорт залізної руди та слябів. І тут же – запровадив винятки та перехідні періоди, які були запропоновані кількома країнами, такими як Італія, Бельгія, Данія та Чехія. Чому? Тому що російські компанії володіють активами у цих країнах, і вони погрожують зупинити виробництво та звільнити працівників у випадку, якщо їм не дозволять імпортувати російську металопродукцію. По суті, це створює конфлікт інтересів, і це дуже сумна ситуація – адже фактично росіяни тримають у заручниках співробітників цих компаній, коли розмовляють з урядовцями», – підкреслив Каленков.

При цьому, підкреслив експерт, російські підприємства у ЄС просто маніпулюють урядами – адже насправді вони можуть купувати необхідну металопродукцію або у європейських виробників, або в України – продукція якої також присутня на європейському ринку.

Інший важливий аспект проблеми – що росіяни спотворюють конкуренцію на європейському металургійному ринку, адже мають доступ до колосально дешевих енергоресурсів – газу та електроенергії, які у РФ коштують удесятеро дешевше, ніж у ЄС. Тому і європейці, і українці зацікавлені у посиленні санкцій проти російських олігархів та металургійної галузі, яка є третьою за потужністю у РФ у продукуванні грошей на фінансування військової машини Кремля.

«Такі санкції можуть бути персональними – проти російських олігархів, а також – проти російських заводів у ЄС, і це можна зробити у безпечний для працівників цих активів спосіб. У нас є гарний приклад, коли олігарх Абрамович продав футбольний клуб «Челсі». Можливо, такий вихід є і для заводів», – уточнив Каленков.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року – ще на €2,1 млрд. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.

Він нагадав, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка є критично важливою для російської оборонної промисловості.

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Теги: росія санкції Європа олігархи

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