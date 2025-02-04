Українська металургія відновлюється, але ми маємо відійти від статусу сировинного придатка, – Анзін

Анзін аналізує перспективи та механізми розвитку українського металургійного експорту

Українська металургія поступово відновлюється від шоку 2022 року, нарощуючи експорт. Але перед галуззю все ще стоїть завдання перейти від статусу постачальника сировини до статусу постачальника готової продукції. Про це у своїй колонці розповів генеральний директор компанії Vartis Роман Анзін.

Станом на грудень 2024 року українська металургійна галузь демонструє позитивну динаміку відновлення та зростання експорту, пише підприємець. За підсумками 3 кварталів 2024 року виробництво сталі зросло на 28,2% порівняно з аналогічним періодом 2023, досягнувши 5,884 млн тонн.

Виробництво чавуну збільшилося на 21,9%, до 5,356 млн тонн, а виробництво прокату – на 22,7%, до 4,821 млн тонн. Річні показники теж продемонструють подібну динаміку. Близько 74% виробленої продукції було експортовано. Для порівняння, у першому півріччі 2023 року частка експорту становила лише близько 40%.

Але наша країна має відійти від статусу сировинного придатка, переконаний Анзін. Адже у структурі експорту продовжує домінувати продукція низького ступеня обробки. Україна продовжує експортувати багато металургійної сировини, а у структурі експорту металопродукції частка напівфабрикатів становить 45%. Якщо у 2025 році частка готових виробів у експорті зросте до 30-40%, це принесе економіці України додаткові $1,5-2 млрд валютних надходжень.

Україна має значний потенціал для нарощування експорту металургійної продукції у сегменті виробів із високою доданою вартістю. Наприклад, виготовлення кріпильних елементів (цвяхи, шурупи), будівельних матеріалів (арматура, сітки), профілів для індустріального та житлового будівництва. Це буде можливим за умови інвестицій у модернізацію наявних і створення нових виробничих потужностей для підвищення якості продукції, резюмує Анзін.