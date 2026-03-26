Прогнози не справдилися: чому Нацбанк змушений переглядати ціни в Україні?

glavcom.ua
НБУ попереджає про зміну інфляційної траєкторії
У Нацбанку визнали, що інфляційні прогнози виявилися надто оптимістичними

Попри певні позитивні внутрішні фактори, Національний банк України змушений коригувати свої прогнози. Зовнішні ризики та ситуація в енергосистемі змушують Нацбанк готуватися до вищих темпів інфляції, ніж очікувалося раніше. Про це заявив заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський, інформує «Главком».

Заступник голови Національного банку роз’яснив, які саме фактори тиснутимуть на гаманці українців у найближчі місяці.

  • Війна на Близькому Сході: Загострення конфлікту створює нестабільність на світових ринках енергоносіїв. Це безпосередньо впливає на вартість пального в Україні та, як наслідок, на логістичні витрати всіх виробників товарів.
  • Енергетична криза: Стан української енергосистеми після обстрілів залишається складним. Витрати бізнесу на альтернативне живлення (генератори, промислові акумулятори) та вищі тарифи на електроенергію для підприємств закладаються у фінальну ціну продукції.
  • Зовнішні ризики: Глобальна інфляція та ситуація на валютному ринку також змушують Нацбанк бути обережнішим у прогнозах.

Заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський зазначив, що траєкторія зростання цін в Україні у найближчі місяці з високою ймовірністю буде вищою, ніж передбачалося у січневому прогнозі.

Водночас посадовець зазначив, що існують і фактори, які стримують ціновий тиск. Зокрема, ситуація в українському енергосекторі останнім часом поліпшилася, що має позитивно вплинути на стабільність цін.

Для того, щоб заспокоїти інфляційні очікування громадян, Нацбанк планує й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та підтримувати привабливість гривневих інструментів.

«Главком» писав, що через загострення ситуації на Близькому Сході НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 15%. Згідно з повідомленням, Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході. При цьому зовнішня допомога дає змогу фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що важливо для забезпечення стійкості валютного ринку, повідомив Нацбанк.

Читайте також:

Читайте також

Через слабкий попит фермери змушені знижувати ціну на буряк
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 06:40
Американський лідер намагається протидіяти зростанню цін на енергоносії
Ціни на пальне в США. Трамп тимчасово скасував 100-річний закон
19 березня, 09:18
Навіщо Путін знову шантажує Європу газом
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
14 березня, 16:32
Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей
Інцидент з інкасаторами в Угорщині: НБУ вимагає міжнародного розслідування
8 березня, 12:44
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
6 березня, 12:43
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на бензин: яка вартість станом на 6 березня 2026
6 березня, 11:31
Дешевий імпорт із Китаю захоплює ринок часнику України
Китайський часник заполонив ринок України: виробники б’ють на сполох
6 березня, 05:14
Ціни на бензин у Німеччині встановили новий рекорд
Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку €2
4 березня, 14:00

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
