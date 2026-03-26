Прогнози не справдилися: чому Нацбанк змушений переглядати ціни в Україні?

У Нацбанку визнали, що інфляційні прогнози виявилися надто оптимістичними

Попри певні позитивні внутрішні фактори, Національний банк України змушений коригувати свої прогнози. Зовнішні ризики та ситуація в енергосистемі змушують Нацбанк готуватися до вищих темпів інфляції, ніж очікувалося раніше. Про це заявив заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський, інформує «Главком».

Заступник голови Національного банку роз’яснив, які саме фактори тиснутимуть на гаманці українців у найближчі місяці.

Війна на Близькому Сході: Загострення конфлікту створює нестабільність на світових ринках енергоносіїв. Це безпосередньо впливає на вартість пального в Україні та, як наслідок, на логістичні витрати всіх виробників товарів.

Енергетична криза: Стан української енергосистеми після обстрілів залишається складним. Витрати бізнесу на альтернативне живлення (генератори, промислові акумулятори) та вищі тарифи на електроенергію для підприємств закладаються у фінальну ціну продукції.

Зовнішні ризики: Глобальна інфляція та ситуація на валютному ринку також змушують Нацбанк бути обережнішим у прогнозах.

Заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський зазначив, що траєкторія зростання цін в Україні у найближчі місяці з високою ймовірністю буде вищою, ніж передбачалося у січневому прогнозі.

Водночас посадовець зазначив, що існують і фактори, які стримують ціновий тиск. Зокрема, ситуація в українському енергосекторі останнім часом поліпшилася, що має позитивно вплинути на стабільність цін.

Для того, щоб заспокоїти інфляційні очікування громадян, Нацбанк планує й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та підтримувати привабливість гривневих інструментів.

«Главком» писав, що через загострення ситуації на Близькому Сході НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 15%. Згідно з повідомленням, Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході. При цьому зовнішня допомога дає змогу фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що важливо для забезпечення стійкості валютного ринку, повідомив Нацбанк.