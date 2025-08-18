Головна Гроші Економіка
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися
Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла про підготовку до опалювального сезону в умовах війни
фото з відкритих джерел

Завдяки енергетикам Україна вже майже рік живе без серйозних відключень, наголосила Світлана Гринчук

Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. Наразі підготовка йде за планом. Про це міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла під час презентації проєкту програми дій уряду, повідомляє кореспондент «Главкома».

Україна, наголосила Гринчук, вже майже рік живе без серйозних відключень й подякувала за це мужнім енергетикам.

Підготовка до опалювального сезону під час воєнного стану, за її словами, включає деякі важливі пункти:

  • Ремонт енергетичного обладнання.
  • Відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів. «Ми запланували відновити 3,2 ГВт», – розповіла посадовиця, додавши, що більша частина вже відремонтована й ці роботи плануються завершити до кінця року.
  • Захист енергооб'єктів.
  • Запаси ресурсів.

«Говоримо і про природний газ, і про вугілля. Поки що все йде по плану і навіть з випередженням», – розповіла Світлана Гринчук.

Нагадаємо, ще наприкінці травня Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону. Він мав координувати дії центральних та місцевих органів виконавчої влад, оперативно розв’язувати проблемні питання та здійснювати моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Наприкінці липня заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна впевнено готується до опалювального сезону, маючи достатньо ресурсів і потужностей для забезпечення стабільної роботи енергосистеми попри постійні масовані обстріли з боку ворога, що спрямовані на підрив енергетичної інфраструктури.

До слова, запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 5 серпня перевищили 10 млрд кубометрів. Це становило 32,3% від їхньої місткості.

Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися
Опалювальний сезон-2025. Міністерка енергетики розповіла, до чого готуватися
Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка
Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка
Без відтермінування CBAM бюджет України суттєво втратить – експерт
Без відтермінування CBAM бюджет України суттєво втратить – експерт
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка
Зміна прайс-кепів допомогла збалансувати ринок та збільшити імпорт – Energy Club
Зміна прайс-кепів допомогла збалансувати ринок та збільшити імпорт – Energy Club

