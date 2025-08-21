Правоохоронці викрили організатора газових схем на сотні мільйонів

Незаконно отриманий газ фігуранти перепродавали через низку підконтрольних структур

Правоохоронці викрили організатора двох масштабних схем із незаконного заволодіння природним газом, збитки від яких перевищили 400 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що масштабні злочинні схеми у газовій сфері організовані директором одного з приватних товариств. Службові особи компанії разом зі спільниками, використовуючи підконтрольні підприємства, незаконно заволоділи природним газом, що належав як державному оператору газотранспортної системи України, так і великому іноземному трейдеру.

У першому випадку викрадений обсяг сягнув 86 млн кубометрів газу, що завдало державному підприємству збитків на понад 250 млн грн. У другому – організатори схеми заволоділи ресурсами іноземної компанії, спричинивши збитки на майже 5 млн євро (понад 150 млн грн). Загальна шкода перевищила 400 млн грн.

Правоохоронці з’ясували, що незаконно отриманий газ перепродавали через низку підконтрольних структур, а отримані кошти легалізовували шляхом внесення до статутних капіталів комерційних підприємств. Так, одне з них збільшило статутний капітал із 2,6 тис. грн до 200 млн грн лише за короткий час.

Для маскування діяльності використовували фіктивні фінансово-господарські операції через сторонні компанії. Загалом було переказано понад 196 млн грн, які того ж дня оформлювали як внески до статутних капіталів. Частина грошей пішла на придбання елітної нерухомості у Києві.

Судово-економічні експертизи підтвердили завдані збитки – понад 250 млн грн державному оператору та майже 5 млн євро іноземному трейдеру. Також правоохоронці встановили, що понад 15 млн грн вивели через сумнівні фінансові операції для приховування їхнього походження.

Директору приватного товариства та його спільникам повідомлено про підозру фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Організатору схем – директору приватного товариства, а також його спільникам, які обіймали керівні посади у компанії, повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять подальші слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників оборудок і забезпечити відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, у Черкаської області викрито схему розкрадання державного газу на 251 млн грн. За даними СБУ, до організації причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який раніше перебував на посаді голови правління підприємства.

До слова, самовільне підключення до газових мереж в Україні загрожує порушникам не тільки штрафом у розмірі 100 грн, а й повним відключенням газу.