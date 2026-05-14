Суд продовжив запобіжний захід Тищенку

Парламентарю інкриміновано незаконне позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Шевченківський районний суд Дніпра продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку. Їх обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Головного управління розвідки «Кракен» Дмитра Мазохи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За даними прокуратури, напередодні суд ухвалив застосувати до Миколи Тищенка примусовий привід через систематичну неявку на судові засідання. Також раніше йому було призначено грошове стягнення у розмірі 3328 гривень за невиконання процесуальних обов’язків, зокрема щодо явки до суду.

На засіданні 14 травня Тищенко особисто прибув до суду в Дніпрі. Другий обвинувачений, Богдан Писаренко, брав участь у слуханні у режимі відеозв’язку разом зі своїм адвокатом.

Прокурор у справі подав клопотання про продовження запобіжного заходу, яке суд задовольнив. Обом обвинуваченим продовжили дію особистого зобов’язання ще на 60 діб.

Потерпілий Дмитро Мазоха заявив, що, на його думку, сторона захисту затягує судовий процес, зокрема через тривалий розгляд окремих клопотань. Водночас він позитивно оцінив присутність Тищенка в залі суду, зазначивши, що це є важливим сигналом дотримання процесуальної дисципліни.

Наступне судове засідання у справі призначене на 18 травня.

До слова, позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно приєднався до нової депутатської групи, публічно розкритикував свій період перебування у провладній партії. За словами політика, час у складі «Слуги народу» став для нього не просто «втраченим часом», а фактично «втраченим життям».