Голова Служби зовнішньої розвідки розкрив плани Путіна щодо України і Заходу

Путін хоче відновити імперію у межах глобального перерозподілу світу

Широкомасштабна війна Росії проти України, що триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період. Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко вважає, що, «не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом». І тому Путіну залишається лише або «тріумфально перемогти, або нищівно програти». Таку думку Литвиненко висловив у своїй колонці на сайті агенства «Інтерфакс-Україна».

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Плани Путіна щодо глобального перерозподілу світу

Путін переконаний, що Росія зможе «повернути» Україну та решту «исторических русских земель» й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу.

За планом Путіна, зазначає Литвиненко, перерозподіл може тривати 10-15 років і «супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї».

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«Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому», – сказав Литвиненко.

Тому Кремль має на меті вирішити чотири завдання:

забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки сформувати альтернативну Заходу коаліцію держав, «коалицию большинства» підготовка до майбутньої агресії проти інших країн. Олександр Литвиненко вважає, що Кремль уже розпочав підготовку до розширення агресії: «Наразі пріоритет – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія: вся західна частина колишнього СРСР. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія)» роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.

Цілі Путіна щодо України

Цілі Путіна щодо України не змінилися, вважає Литвиненко. «Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про «возвращение исконно русских земель», - зазначив він.

Війна увійшла у стадію війни на виснаження, констатує Литвиненко. «Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник «СВО» в плани комплектування своїх збройних сил на 2024-2025 роки. Кремль вважає, що має достатньо ресурсів (військово-технічних, економічних та людських) для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито «наближаються до повного вичерпання», - каже голова Служби зовнішньої розвідки України.

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Однак, пише Литвиненко, Кремль з подачі ФСБ вирішив скорегувати тактику, сконцентрувавшись на внутрішньому підриві України, на дестабілізації українського суспільства.

Передбачається сконцентруватись на трьох завданнях:

тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;

знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для унеможливлення нормального життя цивільного населення;

підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових («лише вони можуть навести лад»), опозиційних політичних сил («тільки вони гідні керувати Україною»).

Кремль хоче довести до критичної точки невдоволення суспільства владою і життям, щоб Україна поринула в хаос.

«Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде до Росії з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни», – каже Литвиненко.

«Обізнаний – це озброєний. Україна б’ється за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть...», – завершив свій аналіз голова Служби зовнішньої розвідки України.

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До слова, Путін під час виступу на саміті «Великої двадцятки» заявив, що Кремль не відмовлявся від мирних переговорів із Україною.