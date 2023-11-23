Голова Служби зовнішньої розвідки розкрив плани Путіна щодо України і Заходу
Путін хоче відновити імперію у межах глобального перерозподілу світу
Широкомасштабна війна Росії проти України, що триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період. Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко вважає, що, «не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом». І тому Путіну залишається лише або «тріумфально перемогти, або нищівно програти». Таку думку Литвиненко висловив у своїй колонці на сайті агенства «Інтерфакс-Україна».
Плани Путіна щодо глобального перерозподілу світу
Путін переконаний, що Росія зможе «повернути» Україну та решту «исторических русских земель» й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу.
За планом Путіна, зазначає Литвиненко, перерозподіл може тривати 10-15 років і «супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї».
«Причому війна проти України сприймається наразі Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для РФ, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому», – сказав Литвиненко.
Тому Кремль має на меті вирішити чотири завдання:
- забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки
- сформувати альтернативну Заходу коаліцію держав, «коалицию большинства»
- підготовка до майбутньої агресії проти інших країн. Олександр Литвиненко вважає, що Кремль уже розпочав підготовку до розширення агресії: «Наразі пріоритет – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія: вся західна частина колишнього СРСР. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія)»
- роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.
Цілі Путіна щодо України
Цілі Путіна щодо України не змінилися, вважає Литвиненко. «Путіну потрібно стільки території України, скільки він зможе отримати, бо для росіян йдеться про «возвращение исконно русских земель», - зазначив він.
Війна увійшла у стадію війни на виснаження, констатує Литвиненко. «Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести війну стільки скільки треба. РФ вже зараз закладає чинник «СВО» в плани комплектування своїх збройних сил на 2024-2025 роки. Кремль вважає, що має достатньо ресурсів (військово-технічних, економічних та людських) для бойових дій з Україною на поточному рівні ще упродовж тривалого періоду. Водночас у Москві переконані, що внутрішні ресурси України нібито «наближаються до повного вичерпання», - каже голова Служби зовнішньої розвідки України.
Однак, пише Литвиненко, Кремль з подачі ФСБ вирішив скорегувати тактику, сконцентрувавшись на внутрішньому підриві України, на дестабілізації українського суспільства.
Передбачається сконцентруватись на трьох завданнях:
- тиск по всій лінії фронту із захопленням окремих, політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївки;
- знищення взимку критичної інфраструктури (електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли) для унеможливлення нормального життя цивільного населення;
- підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових («лише вони можуть навести лад»), опозиційних політичних сил («тільки вони гідні керувати Україною»).
Кремль хоче довести до критичної точки невдоволення суспільства владою і життям, щоб Україна поринула в хаос.
«Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде до Росії з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни», – каже Литвиненко.
«Обізнаний – це озброєний. Україна б’ється за свою свободу і свободу всіх націй світу. Вільні люди переможуть...», – завершив свій аналіз голова Служби зовнішньої розвідки України.
До слова, Путін під час виступу на саміті «Великої двадцятки» заявив, що Кремль не відмовлявся від мирних переговорів із Україною.
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