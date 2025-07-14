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Гектар на вагу золота. Стало відомо, де в Україні найдорожча земля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гектар на вагу золота. Стало відомо, де в Україні найдорожча земля
У 2024 році в Україні було продано понад 100 тис. земельних ділянок загальною площею 320660 га
фото з відкритих джерел

Найактивніше цьогоріч купують землі на Полтавщині, Вінниччині та Київщині

Після відкриття ринку землі в Україні середня ціна гектара підвищилася на 60%. Найдорожчою земля є на Івано-Франківщині, найнижчі ж ціни у прифронтових регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

У середньому, за один гектар Івано-Франківської землі покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі за вартістю землі лідирують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина – 89, 4 тис. грн/га та Тернопільщина – 86,9 тис. грн/га. Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина, де покупці, в середньому, сплачують 73,9 тис. грн/га.

Вартість сільгоспземлі
Вартість сільгоспземлі
фото: «Опендатабот»

Найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область – 38,3 тис. грн/га, Херсонщина – 39,1 тис. грн/га, Чернігівщина – 41,1 тис. грн/га, Миколаївщина – 41,6 тис. грн/га та Одещина – 41,8 тис. грн/га.

Водночас найактивніше цьогоріч купують землі на Полтавщині (5,4 тис. угод), Вінниччині (5,4 тис.) та Київщині (4,7 тис.).

Де найчастіше купують землю
Де найчастіше купують землю
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60%. Так, у червні 2025 року один гектар можна придбати було за 60,7 тис. грн.

66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га з моменту відкриття ринку землі та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру. Якщо на початку 2024 року налічувалося 283 компанії, які мали понад 100 га землі, то станом на квітень їх було 217, зокрема 34 – зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

Як відомо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

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Теги: Івано-Франківщина земля

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