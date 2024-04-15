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Окупанти вивозять обладнання з Донеччини під виглядом металобрухту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вивозять обладнання з Донеччини під виглядом металобрухту
Здебільшого окупанти вивозять нібито металобрухт і відправляють до РФ через порт у Бердянську
фото з відкритих джерел

Росіяни на тимчасово окупованих територіях провели так звану «націоналізацію» українських підприємств

Російські загарбники під виглядом металобрухту вивозять з окупованих територій Донецької області у Росію обладнання промислових підприємств. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Чергова хвиля аудиту промислових підприємств відбувається на тимчасово окупованих територій Донеччини. Тут окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність», – йдеться в повідомленні.

Потім під виглядом металобрухту обладнання відправлятимуть у Росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях.

Зазначається, що окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях спочатку провела так звану «націоналізацію» усіх українських підприємств. Це дало можливість нібито «законно» розпоряджатися їхнім майном.

Як повідомляє ЦНС, здебільшого із заводів вивозять нібито металобрухт і відправляють до РФ через порт у Бердянську.

«Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС РФ. За даними українського підпілля, російські окупанти своїми злочинними діями відкотили розвиток окупованих регіонів на багато років назад. Сьогодні окупована Донеччина нагадує часи СРСР кінця 80-х», – пише нацспротив.

Нагадаємо, на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької області падає середній рівень заробітної плати та зростає безробіття. Переводи грошей з підконтрольної території України заблоковані.

До слова, російські загарбники розпочали нову хвилю примусової мобілізації на тимчасово окупованій Луганщині. Відповідний «указ» вже підписала окупаційна «влада».

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Теги: окупація окуповані території Донеччина окупанти

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