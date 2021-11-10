Ryanair пропонує квитки з України по €5

Є нагода запланувати подорож за бюджетною ціною

Полетіти можна за різними напрямками, але квиток треба встигнути забронювати 10 листопада

У системі бронювання ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair з'явилися дешеві квитки на рейси з України. Про це йдеться на сайті ryanair.com.

Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії. Там також є повний перелік країн і рейсів, на які діє акційна пропозиція.

Скористатися акційними квитками можна до 15 грудня 2021 року.

Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва, Львова, Одеси та Харкова.

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