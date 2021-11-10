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    Економіка та фінанси

    Ryanair пропонує квитки з України по €5

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    Є нагода запланувати подорож за бюджетною ціною - Ryanair пропонує квитки з України по €5
    Є нагода запланувати подорож за бюджетною ціною
    Фото з відкритих джерел

    Полетіти можна за різними напрямками, але квиток треба встигнути забронювати 10 листопада

    У системі бронювання ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair з'явилися дешеві квитки на рейси з України. Про це йдеться на сайті ryanair.com.

    Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії. Там також є повний перелік країн і рейсів, на які діє акційна пропозиція.

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    Скріншот із сайту ryanair.com
    Скріншот із сайту ryanair.com

    Скористатися акційними квитками можна до 15 грудня 2021 року.

    Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва, Львова, Одеси та Харкова.

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    Теги: Ryanair квиток
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    Ryanair пропонує квитки з України по €5