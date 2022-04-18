Президент Вучич знову присягнув Путіну

Глава Сербії «принципово» не скасовує рейси до РФ і хвалиться, що не приєднується до санкцій

Вучич звинуватив Україну у «мінуванні» авіасуден

Президент Сербії Олександр Вучич, відомий своєю проросійською риторикою, заявив, що його країна продовжить польоти до Росії, незважаючи на повідомлення про «мінування» рейсів.

«Сьогодні (17 квітня – ред.) пілот отримав повідомлення про бомбу десь над Словаччиною, але він продовжував летіти, тому що ми знаємо, що повідомлення неправдиві», – сказав Вучич в інтерв'ю телеканалу TV Pink.

На його думку, за цими повідомленнями стоять дві країни. Одна – член ЄС, друга – Україна.

Президент Сербії заявив, що Белград здійснює польоти «з принципу, бо маємо вільну країну, яка вирішує сама».

Він додав, що якби Белград запровадив антиросійські санкції, то пішов би проти принципів. І похвалився: Сербії дорого коштує те, що країна не ввела санкції проти Росії.

Як відомо, у середині березня Сербія скасувала всі рейси до Росії на тлі світової критики через їхню підтримку країни-окупантки. Також Сербія підтримала санкції проти РФ.

Кількома днями раніше державна авіакомпанія Air Serbia подвоїла кількість прямих рейсів до Москви з Белграда (до 15 на тиждень).

Після такого рішення сербів світова спільнота звинуватила Air Serbia у проведенні несправедливої політики збагачення на тлі страждань мільйонів українців.

Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

Також проросійський Вучич оголосив себе переможцем на виборах президента Сербії.

Нагадаємо, під час Другої світової війни Сербія в складі Югославії була в числі союзників Гітлера.

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