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    Президент Вучич знову присягнув Путіну

    Глава Сербії &laquo;принципово&raquo; не скасовує рейси до РФ і хвалиться, що не приєднується до санкцій - Президент Вучич знову присягнув Путіну
    Глава Сербії «принципово» не скасовує рейси до РФ і хвалиться, що не приєднується до санкцій
    фото з відкритих джерел

    Вучич звинуватив Україну у «мінуванні» авіасуден

    Президент Сербії Олександр Вучич, відомий своєю проросійською риторикою, заявив, що його країна продовжить польоти до Росії, незважаючи на повідомлення про «мінування» рейсів.

    «Сьогодні (17 квітня – ред.) пілот отримав повідомлення про бомбу десь над Словаччиною, але він продовжував летіти, тому що ми знаємо, що повідомлення неправдиві», – сказав Вучич в інтерв'ю телеканалу TV Pink.

    На його думку, за цими повідомленнями стоять дві країни. Одна – член ЄС, друга – Україна.

    Президент Сербії заявив, що Белград здійснює польоти «з принципу, бо маємо вільну країну, яка вирішує сама».

    Він додав, що якби Белград запровадив антиросійські санкції, то пішов би проти принципів. І похвалився: Сербії дорого коштує те, що країна не ввела санкції проти Росії.

    Як відомо, у середині березня Сербія скасувала всі рейси до Росії на тлі світової критики через їхню підтримку країни-окупантки. Також Сербія підтримала санкції проти РФ.

    Кількома днями раніше державна авіакомпанія Air Serbia подвоїла кількість прямих рейсів до Москви з Белграда (до 15 на тиждень).

    Після такого рішення сербів світова спільнота звинуватила Air Serbia у проведенні несправедливої політики збагачення на тлі страждань мільйонів українців.

    Раніше президент Сербії визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

    Також проросійський Вучич оголосив себе переможцем на виборах президента Сербії.

    Нагадаємо, під час Другої світової війни Сербія в складі Югославії була в числі союзників Гітлера.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Сербія Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент Вучич знову присягнув Путіну