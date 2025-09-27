Нардеп розповів про нову систему мотивації для мобілізованих

Роман Костенко заявив, що мобілізованим пропонуватимуть підписати контракт із додатковими виплатами

В Україні планують розробити нову систему мотивації для мобілізованих. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Говорить Великий Львів» повідомив секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко.

«Ми пам'ятаємо, що президент заявив, що буде в нас пріоритет – контрактна армія, і будуть схиляти тих же мобілізованих підписувати контракти», – сказав нардеп.

Костенко заявив, що мобілізованим пропонуватимуть підписати контракт із додатковими виплатами.

Точну суму Костенко не називає, але для прикладу говорить, що це може бути два мільйона гривень, які будуть розподілятися на весь строк контракту. Ця сума також додаватиметься до заробітної плати, яку отримує військовий, залежно від посади.

«Іде мова про мільйон чи про два – я теж не буду зараз говорити, бо це рішення концептуально є, але не фіналізовано… Ти підписуєш контракт мінімум на два роки… Тобі її (суму, – ред.) розкидають на оці місяці служби, на які ти підписав контракт, наприклад, на 24 місяці. Тобі не зразу дають два мільйони – їх ділять на 24 місяці, і ти до своєї зарплати кожного місяця отримаєш плюс як мотивацію», – зазначив Костенко.

За його словами, загалом розглядається концепція підвищення грошових виплат тільки для контрактників, не для всіх мобілізованих, а також встановлення чітких термінів служби для контрактників.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%. Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24».

До слова, заступник керівника Офісу президента України, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, заявив, що мобілізація не припиниться, навіть якщо завтра буде укладене припинення вогню.