Китай робить світову торгівлю неможливою: на Європу чекає важкий вибір

Китайська економічна політика, спрямована на повну самодостатність і домінування в експорті, підриває основу міжнародної торгівлі, ставлячи західних партнерів у безвихідне становище. Як зазначає Financial Times, Пекін не потребує імпорту майже нічого, що робить обмін (основу торгівлі) неможливим. Про це пише «Главком».

Китай активно інвестує у виробництво напівпровідників, програмного забезпечення та літаків, щоб незабаром самостійно виробляти та експортувати ці товари, покладаючись на імпорт лише тимчасово.

«Однак це підводить нас до такого питання: якщо Китай не хоче нічого купувати у нас, як ми можемо продовжувати торгувати з ним? Це не загроза, а констатація факту. Робочим у Європі, Японії, Південній Кореї та США необхідні робочі місця. Ми не хочемо, щоб наше економічне зростання зупинилося. І навіть якби нам було байдуже, без експорту ми не матимемо способів платити Китаю за імпорт. У цьому контексті пекінські політики визнають цю проблему: вони занепокоєні девальвацією чи дефолтом за величезною кількістю доларових активів, які Китай уже придбав», – йдеться у статті.

Зазвичай економічне зростання в будь-якій країні вигідне всім іншим: збільшується попит, споживання та можливості. Проте в цьому випадку додаткове зростання китайської економіки відбувається за рахунок експорту, що забирає ринки в інших країнах.

Експерти Goldman Sachs прогнозують, що додаткове економічне зростання Китаю відбуватиметься за рахунок витіснення експорту інших країн. Зокрема, ВВП Німеччини може знизитися на 0,3 відсоткового пункту. Китай прагне самодостатності частково через побоювання, що США можуть використовувати експортний контроль як зброю для стримування його розвитку.

Оскільки Пекін не демонструє наміру вирішувати структурні проблеми (як-от недостатнє внутрішнє споживання та надмірне субсидування промисловості), Європа залишається з двома вкрай непривабливими варіантами.

Одне із них важке і одне – погане рішення. Важке рішення стати більш конкурентоспроможною і знайти нові джерела прибутку, як це роблять США у своїй технологічній галузі. Це означає проведення реформ, скорочення соціальних виплат та ослаблення регулювання, але не тому, що вони погані власними силами, а тому що вони необхідні в умовах конкуренції.

Однак, навіть цього буде недостатньо у світі, де Китай пропонує все за низькими цінами на експорт і сам не зацікавлений в імпорті. Йому доведеться покладатися лише на внутрішній попит. Це призводить до поганого рішення: протекціонізму. Стає дедалі важче зрозуміти, як Європа зможе уникнути масштабного протекціонізму, якщо хоче зберегти хоч якусь промисловість.

Автор статті Робін Хардінг підсумовує: «Китай унеможливлює міжнародну торгівлю. Якщо він не купуватиме в інших країнах нічого, крім сировини та споживчих товарів, вони мають бути готові до того ж».

