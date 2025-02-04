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Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України
Олександр Янукович знайшов притулок у Росії
фото з відкритих джерел

«Енергоресурс» закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним і морським транспортом

Син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр, який втік до Росії, заробляє мільярди на продажу вугілля з окупованих територій України до Туреччини. Про це повідомляють «Важные истории».

Компанія, яка експортувала за кордон майже пів мільйона тонн вугілля у 2023-2024 роках, має назву «Енергоресурс». Вона зареєстрована в офісі на околиці Ростова-на-Дону. Постачальники «Енергоресурсу» – компанії з окупованих Росією українських регіонів.

Власник і директор «Енергоресурсу» пов'язані з Януковичем-молодшим через його вугільний холдинг «Мако», а також ДРФЦ – групу з кількох гірничо-збагачувальних фабрик, якими володів син президента України, який втік. Крім того, «Енергоресурс» отримував позику від кіпрської компанії Sl holdings limited, якою також володіють пов'язані з Януковичем люди.

«Енергоресурс» закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе до Туреччини залізничним і морським транспортом. Одержувачем, як з'ясували «Важные истории», виступає офшор - компанія Energy Union з Британських Віргінських островів. «Енергоресурс» продає їй вугілля за низькою ціною (в середньому по 5,7 тис. рублів за тонну у 2024 році). Це дозволяє заощадити на експортних митах. Далі Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-якою ціною.

До 2022 року вугілля отримували, зокрема, Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну майже все вугілля перенаправили до Туреччини. За 2021-2023 роки «Енергоресурс» отримав 3,5 млрд рублів виручки «за скромною, трансфертною ціною».

Після втечі з країни у 2014 році Олександр Янукович, як і його батько з колишніми соратниками, знайшов притулок у Росії. В Україні він перебуває в розшуку, Євросоюз запровадив проти нього санкції – йому заборонено володіти активами у Євросоюзі та в'їжджати на його територію. Швейцарські активи Януковича було заморожено.

У жовтні 2024 року повідомлялося про те, що син експрезидента-втікача Януковича отримав громадянство РФ.

До слова, Україна втратила сотні підприємств та тисячі гектарів земель за час війни з Росією. Виробництво сталі скоротилося втричі, фонд посівних площ – на чверть. За оцінками Київської школи економіки (КШЕ), прямі збитки української економіки від війни склали близько 88 млрд доларів – це сума без урахування втрати житла, доступу до освітніх, медичних та інших соціальних послуг

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Теги: Віктор Янукович вугілля Туреччина окуповані території

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